Однодневные – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Москве, цены от 2 740 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
Совместить путешествие в древний город с разговорами по душам
Начало: М. Площадь Ильича, Бизнес - Центр Голден Гейт, ул ...
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
30 600 за всё до 4 чел.
Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
На машине
5 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
Посетить центр духовного возрождения 19 века и прикоснуться к наследию Оптинского старчества
Начало: У метро «Филатов луг»
1 сен в 08:00
7 сен в 08:00
23 850 за всё до 4 чел.
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
На автобусе
53 отзыва
8 часов
Групповая
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Оценить один из самых необычных храмов страны и погрузиться во времена Великой Отечественной войны
Начало: В районе м. Парк Победы
10 авг в 11:30
17 авг в 11:30
2 740 за человека
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
На машине
9 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
15 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    8 мая 2024
    Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
    Экскурсия замечательная! Интересные места, красота природы и возможность узнать больше не только об истории, но и о себе, поскольку Габриэль
    читать дальше

    психолог. Я очень рада, что нашла на Трипстере такое предложение! Однозначно полезных формат и сама задумка поиска личных подсказок при помощи исторических примеров и почитаемых святынь впечатляет. Спасибо!

    Экскурсия замечательная! Интересные места, красота природы и возможность узнать больше не только об истории, но иЭкскурсия замечательная! Интересные места, красота природы и возможность узнать больше не только об истории, но и
  • В
    ВЫЛЕГЖАНИНОВА
    10 июля 2023
    Путешествие в Мышляндию
    Все поноавилось., экскурсовод, автобус, дорога, сам Мышкин, Волга природа Красота!!! все очень понравилось. Особенно хороша экскурсия для детей.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
  2. Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
  3. Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
  4. Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Патриаршие пруды
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 740 до 30 600. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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