12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
Совместить путешествие в древний город с разговорами по душам
Начало: М. Площадь Ильича, Бизнес - Центр Голден Гейт, ул ...
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
30 600₽ за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
Посетить центр духовного возрождения 19 века и прикоснуться к наследию Оптинского старчества
Начало: У метро «Филатов луг»
1 сен в 08:00
7 сен в 08:00
23 850₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Групповая
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Оценить один из самых необычных храмов страны и погрузиться во времена Великой Отечественной войны
Начало: В районе м. Парк Победы
10 авг в 11:30
17 авг в 11:30
2 740₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна8 мая 2024Экскурсия замечательная! Интересные места, красота природы и возможность узнать больше не только об истории, но и о себе, поскольку Габриэль
- ВВЫЛЕГЖАНИНОВА10 июля 2023Путешествие в МышляндиюВсе поноавилось., экскурсовод, автобус, дорога, сам Мышкин, Волга природа Красота!!! все очень понравилось. Особенно хороша экскурсия для детей.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Однодневные»
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