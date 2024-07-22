3 часа
Водная прогулка
По центру Москвы на катере «Шустрый» без капитана
Начало: Судостроительная ул., 50 стр. 3
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от 13 990₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Водная прогулка
По центру Москвы на катере «Стремительный» с капитаном
Начало: Москва, ул. Судостроительная, д. 50 стр. 3
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
от 25 990₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Москва: главное за два часа
Начало: Театральный проезд, 2
Расписание: Каждый день
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 10 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- hhi+7915222 июля 2024Отличный вариант для уединенной прогулки по достопримечательным местам Москвы. Дружелюбный капитан, хороший катер. С удовольствием обращусь еще.
- ДДенис17 июля 2024С трудом решился на эту авантюру) молодой человек на брифе, все понятно объяснил что чего куда и как, в целом
- ММария17 июля 2024Приятный персонал. Все рассказали, показали. Получили незабываемые эмоции. Это и адреналин, и осмотр города с воды)
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