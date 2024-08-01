2 часа
Индивидуальная
Лучший выборНочная байкерская мотоэкскурсия по Москве
Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы
Начало: У ВДНХ
Сегодня в 17:30
Завтра в 20:30
7 500₽ за человека
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Возрожденная ВДНХ
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30
8 авг в 12:00
11 авг в 09:30
1 200₽ за человека
5 часов
Билеты
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30
8 авг в 12:00
11 авг в 09:30
2 250₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 августа 2024Отличная экскурсия, всё очень понравилось! 🏍️👌🏾
- ЕЕкатерина1 августа 2024Это было великолепно!
- ИИрина30 июля 2024Море эмоций, незабываемые впечатления. Огромная благодарность Олегу и Веронике
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «От ВДНХ»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "От ВДНХ" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «От ВДНХ», 169 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь