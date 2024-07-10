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экскурсия продолжилась на острове, я под впечатлением! Удивительно, насколько Татьяна ознакомлена с событиями этих мест, какие запоминающиеся бытовые подробности рассказывала. Для меня это самое интересное, как жили, что делали) Поняла, какое вдохновение дают такие экскурсии! Безумно рада, что получилось приехать. Татьяне успехов и процветания, отличных туристов 😄😄 если попадете к Татьяне на экскурсию, обязательно попросите рассказать историю о ледяной свадьбе 😎