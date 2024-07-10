2 часа
Билеты
Билет на PANORAMA360: мороженое и виды Москвы
Откройте для себя Москву с высоты 300 метров, наслаждаясь вкусом местного шоколада и мороженого
Начало: В ТЦ «Афимолл», 2 этаж
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
2 490₽ за билет
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Москва для кофеманов: путешествие от руссиано до свекольного латте
Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей
Начало: В районе метро Площадь Революции
Завтра в 10:30
6 авг в 10:30
6 700₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Квест
до 5 чел.
Все секреты Останкинской телебашни: история, панорама и интерактив
Погрузитесь в историю самой высокой смотровой площадки России, узнайте, как создавалась Останкинская телебашня и насладитесь неповторимыми видами Москвы
Начало: У касс Останкинской башни
8 авг в 11:30
9 авг в 17:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Все о храме Христа Спасителя
Узнать историю культовой святыни, увидеть сокровища, спрятанные внутри, и подняться на самый верх
Начало: Около Храма Христа Спасителя
Расписание: в субботу в 13:00
10 авг в 13:00
17 авг в 13:00
1 000₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Измайловский кремль в Москве: от исторического наследия до арт-пространства
Погрузитесь в мир русской культуры и искусства, посетив Измайловский кремль - место, где история встречается с современностью
Начало: В районе метро Партизанская
Завтра в 14:00
6 авг в 14:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья10 июля 2024Очень интересная познавательная экскурсияия. Благодарность экскурсоводу Татьяне за увлекательный рассказ о Измайловском Кремле и исторических местах, памятниках. Успехов Вам Татьяна в Вашем увлекательном поприще!
- JJulija24 июня 2024Отличная экскурсия. Татьяна знает так много, что может рассказывать весь день. Слушать ее очень приятно и ни капельки не скучно. Открыли для себя Измайлово, как исторический объект. Спасибо большое
- ННаталья17 июня 2024Благодарю Татьяну за экскурсию по Измайловскому Кремлю! Это восторг! Особых ожиданий не было, думала, что просто покажут терема Кремля. Но
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «По крышам»
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