По крышам – экскурсии в Москве

Найдено 5 экскурсий в категории «По крышам» в Москве, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Москва-Сити: смотровая площадка Panorama 360
Пешая
32 отзыва
2 часа
Билеты
Билет на PANORAMA360: мороженое и виды Москвы
Откройте для себя Москву с высоты 300 метров, наслаждаясь вкусом местного шоколада и мороженого
Начало: В ТЦ «Афимолл», 2 этаж
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
2 490 за билет
Москва для кофеманов
Пешая
95 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Москва для кофеманов: путешествие от руссиано до свекольного латте
Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей
Начало: В районе метро Площадь Революции
Завтра в 10:30
6 авг в 10:30
6 700 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия для детей «Все секреты Останкинской башни»
Пешая
35 отзывов
1.5 часа
Квест
до 5 чел.
Все секреты Останкинской телебашни: история, панорама и интерактив
Погрузитесь в историю самой высокой смотровой площадки России, узнайте, как создавалась Останкинская телебашня и насладитесь неповторимыми видами Москвы
Начало: У касс Останкинской башни
8 авг в 11:30
9 авг в 17:00
8 500 за всё до 5 чел.
Все о храме Христа Спасителя
Пешая
63 отзыва
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Все о храме Христа Спасителя
Узнать историю культовой святыни, увидеть сокровища, спрятанные внутри, и подняться на самый верх
Начало: Около Храма Христа Спасителя
Расписание: в субботу в 13:00
10 авг в 13:00
17 авг в 13:00
1 000 за человека
Измайловский кремль - сказка и быль
Пешая
38 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Измайловский кремль в Москве: от исторического наследия до арт-пространства
Погрузитесь в мир русской культуры и искусства, посетив Измайловский кремль - место, где история встречается с современностью
Начало: В районе метро Партизанская
Завтра в 14:00
6 авг в 14:00
6 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    10 июля 2024
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Очень интересная познавательная экскурсияия. Благодарность экскурсоводу Татьяне за увлекательный рассказ о Измайловском Кремле и исторических местах, памятниках. Успехов Вам Татьяна в Вашем увлекательном поприще!
  • J
    Julija
    24 июня 2024
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Отличная экскурсия. Татьяна знает так много, что может рассказывать весь день. Слушать ее очень приятно и ни капельки не скучно. Открыли для себя Измайлово, как исторический объект. Спасибо большое
  • Н
    Наталья
    17 июня 2024
    Измайловский кремль - сказка и быль
    Благодарю Татьяну за экскурсию по Измайловскому Кремлю! Это восторг! Особых ожиданий не было, думала, что просто покажут терема Кремля. Но
    читать дальше

    экскурсия продолжилась на острове, я под впечатлением! Удивительно, насколько Татьяна ознакомлена с событиями этих мест, какие запоминающиеся бытовые подробности рассказывала. Для меня это самое интересное, как жили, что делали) Поняла, какое вдохновение дают такие экскурсии! Безумно рада, что получилось приехать. Татьяне успехов и процветания, отличных туристов 😄😄 если попадете к Татьяне на экскурсию, обязательно попросите рассказать историю о ледяной свадьбе 😎

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «По крышам»

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  4. Все о храме Христа Спасителя
  5. Измайловский кремль - сказка и быль
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Патриаршие пруды
  7. Александровский сад
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "По крышам" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 000 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 263 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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