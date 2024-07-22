По пригородам – экскурсии в Москве

Найдено 5 экскурсий в категории «По пригородам» в Москве, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Серпухов: аудиоэкскурсия по одному из самых недооцененных городов Подмосковья
Пешая
2 отзыва
2 часа
Аудиогид
Серпухов: аудиоэкскурсия по одному из самых недооцененных городов Подмосковья
Начало: Ул. Ворошилова, 214
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
890 за человека
Переделкино - литературное и православное
Пешая
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Переделкино - литературное и православное
Начало: Платформа Переделкино, возле стеклянных дверей
Расписание: По согласованию
Завтра в 11:00
9 авг в 09:00
8 500 за всё до 6 чел.
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
Пешая
2 часа
Аудиогид
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
Начало: Андропова пр-т, д. 39
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
990 за человека
Красавица Коломна: аудиоэкскурсия по одному из древнейших городов Руси
Пешая
2 часа
Аудиогид
Красавица Коломна: аудиоэкскурсия по одному из древнейших городов Руси
Начало: Посадская улица, 13А, Коломна
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
990 за человека
Дмитров: аудиоэкскурсия по старинному русскому городу
Пешая
2 часа
Аудиогид
Дмитров: аудиоэкскурсия по старинному русскому городу
Начало: Улица Московская, 3
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
890 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    22 июля 2024
    «Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
    Экскурсия понравилась! Тур организован продуманно, получили достаточно интересную информацию, была предоставлена возможность и на отдых, свободное время. Красота увиденного восхищает! Большое спасибо сопровождающему-гиду Михаилу Николаевичу за интереснейший рассказ во время нашего путешествия!
  • Г
    Галина
    20 июля 2024
    «Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Шмаков Михаил Николаевич эрудированный, внимательный. Большое спасибо за хорошую организацию поездки.
  • Д
    Дина
    8 июня 2024
    Переделкино - литературное и православное
    Прекрасный экскурсовод Наталья. Чувствует запросы группы, очень приятно с ней общаться. Ходили с десятиклассниками, читали стихи, дети в восторге.
  • К
    Катерина
    10 марта 2024
    «История со вкусом»: автобусный тур в Коломну
    Все хорошо, кроме очень грязного автобуса. Было неприятно ехать в замусоренном транстпорте (сидения заляпанные, в корзинках и на полу бумажки и обертки).
  • В
    Вера
    10 марта 2024
    «История со вкусом»: автобусный тур в Коломну
    Здравствуйте. Программа была выполнена полностью. Экскурсовод работала профессионально, интересно. Одно лишь небольшое замечание. Хотелось бы заранее знать, когда будут санитарные
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    остановки. И чуть подольше время на приобретение сувениров, а то за полчаса даже не успеваешь оглядеться. Лучше один раз, но подольше.

  • Е
    Ефакина
    8 ноября 2023
    Вкусные истории Ярославля
    Интересная и насыщенная впечатлениями экскурсия. Спасибо!
  • Л
    Лариса
    25 октября 2023
    Архангельское - подмосковный Версаль
    Прекрасный парк, великолепный вид на Моска реку, храм времен Ивана Грозного- это все так впечатлило! Обязательно приеду сюда еще раз летом! Спасибо компании за комфортный теплый автобус и отдельный респект гиду Татьяне за увлекательный рассказ!
  • N
    Netlic
    8 августа 2023
    Эко-экскурсия из Москвы: Синий Камень - Переславль-Залесский
    Прекрасно провели время с подругой в замечательной компании с Ольгой! Успели посмотреть всё, что нам хотелось. Большое спасибо, Ольге, за интересные рассказы и информацию. Очень довольны!!!:)))
  • З
    Земко
    6 августа 2023
    Вкусные истории Ярославля
    Все хорошо, но дорога ((((((10 часов
  • И
    Инна
    3 августа 2023
    Переделкино - литературное и православное
    Спасибо большое Наталье за погружение в 60-е. Мы прекрасно провели время, экскурсия была чудесна)

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «По пригородам»

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  1. Серпухов: аудиоэкскурсия по одному из самых недооцененных городов Подмосковья
  2. Переделкино - литературное и православное
  3. Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
  4. Красавица Коломна: аудиоэкскурсия по одному из древнейших городов Руси
  5. Дмитров: аудиоэкскурсия по старинному русскому городу
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Патриаршие пруды
  7. Александровский сад
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "По пригородам" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 890 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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