Л Любовь «Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад Экскурсия понравилась! Тур организован продуманно, получили достаточно интересную информацию, была предоставлена возможность и на отдых, свободное время. Красота увиденного восхищает! Большое спасибо сопровождающему-гиду Михаилу Николаевичу за интереснейший рассказ во время нашего путешествия!

Г Галина «Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Шмаков Михаил Николаевич эрудированный, внимательный. Большое спасибо за хорошую организацию поездки.

Д Дина Переделкино - литературное и православное Прекрасный экскурсовод Наталья. Чувствует запросы группы, очень приятно с ней общаться. Ходили с десятиклассниками, читали стихи, дети в восторге.

К Катерина «История со вкусом»: автобусный тур в Коломну Все хорошо, кроме очень грязного автобуса. Было неприятно ехать в замусоренном транстпорте (сидения заляпанные, в корзинках и на полу бумажки и обертки).

В Вера «История со вкусом»: автобусный тур в Коломну читать дальше остановки. И чуть подольше время на приобретение сувениров, а то за полчаса даже не успеваешь оглядеться. Лучше один раз, но подольше. Здравствуйте. Программа была выполнена полностью. Экскурсовод работала профессионально, интересно. Одно лишь небольшое замечание. Хотелось бы заранее знать, когда будут санитарные

Е Ефакина Вкусные истории Ярославля Интересная и насыщенная впечатлениями экскурсия. Спасибо!

Л Лариса Архангельское - подмосковный Версаль Прекрасный парк, великолепный вид на Моска реку, храм времен Ивана Грозного- это все так впечатлило! Обязательно приеду сюда еще раз летом! Спасибо компании за комфортный теплый автобус и отдельный респект гиду Татьяне за увлекательный рассказ!

N Netlic Эко-экскурсия из Москвы: Синий Камень - Переславль-Залесский Прекрасно провели время с подругой в замечательной компании с Ольгой! Успели посмотреть всё, что нам хотелось. Большое спасибо, Ольге, за интересные рассказы и информацию. Очень довольны!!!:)))

З Земко Вкусные истории Ярославля Все хорошо, но дорога ((((((10 часов