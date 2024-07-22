2 часа
Аудиогид
Серпухов: аудиоэкскурсия по одному из самых недооцененных городов Подмосковья
Начало: Ул. Ворошилова, 214
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Переделкино - литературное и православное
Начало: Платформа Переделкино, возле стеклянных дверей
Расписание: По согласованию
Завтра в 11:00
9 авг в 09:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Аудиогид
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
Начало: Андропова пр-т, д. 39
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
990₽ за человека
2 часа
Аудиогид
Красавица Коломна: аудиоэкскурсия по одному из древнейших городов Руси
Начало: Посадская улица, 13А, Коломна
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
990₽ за человека
2 часа
Аудиогид
Дмитров: аудиоэкскурсия по старинному русскому городу
Начало: Улица Московская, 3
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь22 июля 2024«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев ПосадЭкскурсия понравилась! Тур организован продуманно, получили достаточно интересную информацию, была предоставлена возможность и на отдых, свободное время. Красота увиденного восхищает! Большое спасибо сопровождающему-гиду Михаилу Николаевичу за интереснейший рассказ во время нашего путешествия!
- ГГалина20 июля 2024«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев ПосадЭкскурсия очень понравилась. Экскурсовод Шмаков Михаил Николаевич эрудированный, внимательный. Большое спасибо за хорошую организацию поездки.
- ДДина8 июня 2024Прекрасный экскурсовод Наталья. Чувствует запросы группы, очень приятно с ней общаться. Ходили с десятиклассниками, читали стихи, дети в восторге.
- ККатерина10 марта 2024«История со вкусом»: автобусный тур в КоломнуВсе хорошо, кроме очень грязного автобуса. Было неприятно ехать в замусоренном транстпорте (сидения заляпанные, в корзинках и на полу бумажки и обертки).
- ВВера10 марта 2024«История со вкусом»: автобусный тур в КоломнуЗдравствуйте. Программа была выполнена полностью. Экскурсовод работала профессионально, интересно. Одно лишь небольшое замечание. Хотелось бы заранее знать, когда будут санитарные
- ЕЕфакина8 ноября 2023Вкусные истории ЯрославляИнтересная и насыщенная впечатлениями экскурсия. Спасибо!
- ЛЛариса25 октября 2023Архангельское - подмосковный ВерсальПрекрасный парк, великолепный вид на Моска реку, храм времен Ивана Грозного- это все так впечатлило! Обязательно приеду сюда еще раз летом! Спасибо компании за комфортный теплый автобус и отдельный респект гиду Татьяне за увлекательный рассказ!
- NNetlic8 августа 2023Эко-экскурсия из Москвы: Синий Камень - Переславль-ЗалесскийПрекрасно провели время с подругой в замечательной компании с Ольгой! Успели посмотреть всё, что нам хотелось. Большое спасибо, Ольге, за интересные рассказы и информацию. Очень довольны!!!:)))
- ЗЗемко6 августа 2023Вкусные истории ЯрославляВсе хорошо, но дорога ((((((10 часов
- ИИнна3 августа 2023Спасибо большое Наталье за погружение в 60-е. Мы прекрасно провели время, экскурсия была чудесна)
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «По пригородам»
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- Серпухов: аудиоэкскурсия по одному из самых недооцененных городов Подмосковья
- Переделкино - литературное и православное
- Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
- Красавица Коломна: аудиоэкскурсия по одному из древнейших городов Руси
- Дмитров: аудиоэкскурсия по старинному русскому городу
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