Подборка – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Подборка» в Москве, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
54 отзыва
Популярное предложение
Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
Начало: Коломенская ул., 2 (м. Нагатинский Затон)
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
11 990 за всё до 4 чел.
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
692 отзыва
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Начало: Станция метро Киевская
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 500 за человека
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
🚶 Пешая
Квест
4 часа
70 отзывов
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
Начало: Dream Bar (Мясницкая,17) или BadCrown (Забелина,1)
Расписание: Каждую пятницу и субботу в 20:30
14 июня в 20:30
15 июня в 20:30
2 999 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Подборка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
  2. Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
  3. Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Подборка" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 11 990. Туристы уже оставили гидам 816 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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