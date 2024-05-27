1 чел.
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Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
Начало: Коломенская ул., 2 (м. Нагатинский Затон)
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
11 990₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Начало: Станция метро Киевская
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 500₽ за человека
Квест
4 часа
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
Начало: Dream Bar (Мясницкая,17) или BadCrown (Забелина,1)
Расписание: Каждую пятницу и субботу в 20:30
14 июня в 20:30
15 июня в 20:30
2 999₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна27 мая 2024Спасибо гиду Ирине за интересный рассказ, за исторические подробности и потрясающие фотографии города прошлого века 👍. А вид Москвы с высоты птичьего полета вообще потрясающий 🤩
- ООльга27 мая 2024Эту экскурсию я запомню на всю жизнь!!! Было страшно красиво))) Ирина-вы прекрасный экскурсовод!!! Буду вас рекомендовать своим знакомым!!! Огромное вам спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Подборка»
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