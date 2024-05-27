Спасибо гиду Ирине за интересный рассказ, за исторические подробности и потрясающие фотографии города прошлого века 👍. А вид Москвы с высоты птичьего полета вообще потрясающий 🤩

О Ольга

Эту экскурсию я запомню на всю жизнь!!! Было страшно красиво))) Ирина-вы прекрасный экскурсовод!!! Буду вас рекомендовать своим знакомым!!! Огромное вам спасибо!!!