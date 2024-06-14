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Билеты
1 час
Билет на смотровую Останкинской телебашни
Взгляните на Москву с высоты птичьего полета, наслаждаясь панорамой 360 градусов и мультимедийными экспозициями
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 1 500₽ за билет
Групповая
1.5 часа
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Начало: Станция метро Киевская
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 03:00
2 500₽ за человека
Групповая
4 часа
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
1 400₽ за человека
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
Начало: Ст. /м. «Кропоткинская», у выхода №1
Расписание: Согласно расписанию
Сегодня в 18:00
Завтра в 19:00
от 777660₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина14 июня 2024Не повезло только с погодой. Остальное все было замечательно. Рекомендую.
- ЕЕвгения13 июня 2024Все понравилось!
- ИИнга8 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Было интересно и познавательно. Плавно переносились из одной эпохи в другую. Понравилось, как гид преподносила информацию и добавляла элементы интерактивности. Ну и вечерняя и ночная Москва прекрасна)
- ЖЖанич5 июня 2024Отлично провели вечер, Никита — прекрасный экскурсовод, было очень интересно)
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Podborka-test1»
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