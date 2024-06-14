Podborka-test1 – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Podborka-test1» в Москве, цены от 660 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Останкино»: билет на смотровую телебашни
🚶 Пешая
Билеты
1 час
943 отзыва
Билет на смотровую Останкинской телебашни
Взгляните на Москву с высоты птичьего полета, наслаждаясь панорамой 360 градусов и мультимедийными экспозициями
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 1 500 за билет
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
727 отзывов
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Начало: Станция метро Киевская
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 03:00
2 500 за человека
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
655 отзывов
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
1 400 за человека
Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
83 отзыва
Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
Начало: Ст. /м. «Кропоткинская», у выхода №1
Расписание: Согласно расписанию
Сегодня в 18:00
Завтра в 19:00
от 777660 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Podborka-test1»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. «Останкино»: билет на смотровую телебашни
  2. Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
  3. Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
  4. Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  6. Александровский сад
  7. Патриаршие пруды
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Podborka-test1" можно забронировать 4 экскурсии от 660 до 2 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2408 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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