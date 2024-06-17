Podborka-test4 – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Podborka-test4» в Москве, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Москва: обзорная экскурсия с прогулкой по Красной площади
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
9320 отзывов
Знакомьтесь, Москва: обзорная экскурсия с прогулкой по Красной площади
Начало: Красная площадь
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1 100 за человека
«Огни Столицы»: вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
2142 отзыва
Вечерняя экскурсия по Москве «Огни Столицы»
Погрузитесь в атмосферу вечерней Москвы, открывая исторические и современные достопримечательности
Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
Расписание: Ежедневно, кроме воскресения
Завтра в 18:00
30 июня в 18:00
от 1 100 за человека
Знакомство с Москвой за четыре часа: обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
57 отзывов
Знакомство с Москвой за четыре часа: обзорная экскурсия
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Будни — 10:30, 12:30, 14:30; выходные — 11:00, 12:00, 15:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 12:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Podborka-test4»

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  6. Александровский сад
  7. Патриаршие пруды
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Podborka-test4" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 1 200. Туристы уже оставили гидам 11519 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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