Не первый раз в Москве, много занимательных фактов. Гид настоящая молодец. Отличная экскурсия!

А Анастасия

Конечно вечерней Москвы мы не увидели,в силу времени и месяца,но экскурсия была хорошая,отличный гид Екатерина,женщина с изюминкой. Красная Площадь, зрам Христа Спасителя(прам у прдножья),Патриарший мост,Новодевечий монастырь,Воробьёв горы. … ….. все супер. Спасибо огромное, путешествую ч Спутник8 не первый раз.