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Групповая
5 часов
Знакомьтесь, Москва: обзорная экскурсия с прогулкой по Красной площади
Начало: Красная площадь
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1 100₽ за человека
Групповая
3 часа
Вечерняя экскурсия по Москве «Огни Столицы»
Погрузитесь в атмосферу вечерней Москвы, открывая исторические и современные достопримечательности
Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
Расписание: Ежедневно, кроме воскресения
Завтра в 18:00
30 июня в 18:00
от 1 100₽ за человека
Групповая
4 часа
Знакомство с Москвой за четыре часа: обзорная экскурсия
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Будни — 10:30, 12:30, 14:30; выходные — 11:00, 12:00, 15:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 12:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий17 июня 2024Не первый раз в Москве, много занимательных фактов. Гид настоящая молодец. Отличная экскурсия!
- ААнастасия17 июня 2024Конечно вечерней Москвы мы не увидели,в силу времени и месяца,но экскурсия была хорошая,отличный гид Екатерина,женщина с изюминкой. Красная Площадь, зрам Христа Спасителя(прам у прдножья),Патриарший мост,Новодевечий монастырь,Воробьёв горы. … ….. все супер. Спасибо огромное, путешествую ч Спутник8 не первый раз.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Podborka-test4»
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