Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Москве, цены от 550 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Пешая
787 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Начало: Станция метро Киевская
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
2 500 за человека
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
На теплоходе
151 отзыв
1 час 12 минут
Водная прогулка
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
от 550 за человека
Экскурсия в Оружейную палату
Пешая
25 отзывов
1.5 часа
Билеты
Экскурсия в Оружейную палату
Начало: Александровский сад
Расписание: Кроме четверга, 9:00 и 13:00 - время выдачи билетов
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
4 000 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Израилев
    27 июля 2024
    Экскурсия в Оружейную палату
    Сложная схема получения билета, хотя все прошло благополучно
  • Т
    Татьяна
    26 июля 2024
    Экскурсия в Оружейную палату
    Понравилась экскурсия с гидом Юлией Алексеевной Гурской. Высочайшая эрудиция! На любой вопрос по истории - развернутый ответ! Оставили благодарность в книге отзывов! Очень интересный и содержательный рассказ! Окунулись в историю! Экпонаты музея уникальны!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
  2. Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
  3. Экскурсия в Оружейную палату
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Патриаршие пруды
  7. Александровский сад
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 550 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 963 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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