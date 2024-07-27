1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Начало: Станция метро Киевская
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
2 500₽ за человека
1 час 12 минут
Водная прогулка
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
от 550₽ за человека
1.5 часа
Билеты
Экскурсия в Оружейную палату
Начало: Александровский сад
Расписание: Кроме четверга, 9:00 и 13:00 - время выдачи билетов
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
4 000₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ИИзраилев27 июля 2024Сложная схема получения билета, хотя все прошло благополучно
- ТТатьяна26 июля 2024Понравилась экскурсия с гидом Юлией Алексеевной Гурской. Высочайшая эрудиция! На любой вопрос по истории - развернутый ответ! Оставили благодарность в книге отзывов! Очень интересный и содержательный рассказ! Окунулись в историю! Экпонаты музея уникальны!
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