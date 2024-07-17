1 час 15 минут
Водная прогулка
«Большое речное путешествие по Москве-реке» от Киевского вокзала
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
Расписание: Ежедневно в 19:25, 20:25.
Сегодня в 19:07
Завтра в 19:07
от 690₽ за человека
3 часа
Круиз
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
19 авг в 13:00
20 авг в 13:00
1 999₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Прогулка на речном трамвае от причала «Патриарший» до Парка Горького и Зарядья
Увидеть сердце Москвы с двухпалубного теплохода "Лагуна (Кристалл)", "Советский Союз" или "Мария"
Начало: На причале «Патриарший»
Сегодня в 11:51
Завтра в 11:51
600₽ за человека
2.5 часа
Водная прогулка
«Москва златоглавая»: прогулка на теплоходе
Насладиться путешествием по Москве-реке и увидеть сердце столицы с воды (в группе)
Начало: От причала «Киевский»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим17 июля 202414.07.24. 20.22. 2.5 часа. Москва 21. Все хорошо. На борту просто, но чисто. Много туристов, но никто не стоял. Красивый теплый летний вечер столицы. 790 р/место. Неплохое соотношение цены/качества. Без происшествий. В целом рекомендую.
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