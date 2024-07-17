Сейчас в Москве в категории "Речные прогулки на теплоходе от Киевского вокзала" можно забронировать 4 экскурсии от 600 до 1 999. Туристы уже оставили гидам 1051 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5