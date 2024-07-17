Речные прогулки на теплоходе от Киевского вокзала – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Речные прогулки на теплоходе от Киевского вокзала» в Москве, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
«Большое речное путешествие по Москве-реке» от Киевского вокзала
На теплоходе
54 отзыва
1 час 15 минут
Водная прогулка
«Большое речное путешествие по Москве-реке» от Киевского вокзала
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
Расписание: Ежедневно в 19:25, 20:25.
Сегодня в 19:07
Завтра в 19:07
от 690 за человека
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
На теплоходе
На яхте
990 отзывов
3 часа
Круиз
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
19 авг в 13:00
20 авг в 13:00
1 999 за человека
Прогулка на речном трамвае от причала «Патриарший» до Парка Горького и Зарядья
На теплоходе
2 отзыва
1 час
Водная прогулка
Прогулка на речном трамвае от причала «Патриарший» до Парка Горького и Зарядья
Увидеть сердце Москвы с двухпалубного теплохода "Лагуна (Кристалл)", "Советский Союз" или "Мария"
Начало: На причале «Патриарший»
Сегодня в 11:51
Завтра в 11:51
600 за человека
«Москва златоглавая»: прогулка на теплоходе
На теплоходе
5 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
«Москва златоглавая»: прогулка на теплоходе
Насладиться путешествием по Москве-реке и увидеть сердце столицы с воды (в группе)
Начало: От причала «Киевский»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Речные прогулки на теплоходе от Киевского вокзала»

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  3. Прогулка на речном трамвае от причала «Патриарший» до Парка Горького и Зарядья
  4. «Москва златоглавая»: прогулка на теплоходе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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  6. Патриаршие пруды
  7. Александровский сад
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Речные прогулки на теплоходе от Киевского вокзала" можно забронировать 4 экскурсии от 600 до 1 999. Туристы уже оставили гидам 1051 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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