1 час
Водная прогулка
Прогулка на электрическом мини-катере
Научиться управлять необычным водным транспортом и проплыть по Строгинскому затону
Начало: В Берёзы Парк, Строгино
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
3 000₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Освойте яхтинг на личном мастер-классе в Москве
Яхтинг - это не только романтика и ветер в парусах, но и активность физическая и интеллектуальная. Присоединяйтесь к мастер-классу на Клязьминском водохранилище
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
7 авг в 12:00
8 авг в 12:00
8 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
1 час
Водная прогулка
На частном катере по Москве-реке: Кремль, храмы, парки
Насладитесь эксклюзивной прогулкой на частном катере по Москве-реке и откройте для себя новые горизонты столицы
Начало: На причале Красный октябрь
Завтра в 21:00
6 авг в 22:00
1777716 000₽ за всё до 7 чел.
2.5 часа
Водная прогулка
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Сегодня в 20:38
Завтра в 12:23
от 990₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Стендап и музыка на теплоходе
Начало: «Южный речной вокзал» (м. Технопарк)
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
7 авг в 20:00
9 авг в 18:30
от 2 590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина26 июля 2024Поездка понравилась, комфортно) увидели конечно не так много, как хотелось бы, маршрут до киевского вокзала и обратно, Питание отличное, порция небольшая, но вполне приемлемо, очень вкусно. Спасибо сотрудникам!
- ТТатьяна26 июля 2024Отличная прогулка 2,5 ч по Москва-реке. Все достопримечательности центра Москвы прекрасно видны. Хороший ужин. Спокойная обстановка.
- ДДмитрий25 июля 2024Всё супер
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Речные прогулки на теплоходе-ресторане»
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