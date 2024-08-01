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10%
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Индивидуальная фотосессия на Патриарших: модные витрины и богемная атмосфера
Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы
Начало: У метро Маяковская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
68006 120₽ за всё до 4 чел.
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1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
77005 775₽ за всё до 4 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новогодняя фотосессия с экскурсией на ВДНХ - история и красота
Получите уникальные фотографии и познавательные истории на экскурсии по знаковым местам ВДНХ
Начало: центральный вход ВДНХ
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
7 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена1 августа 2024Заказала фотопрогулку для сестер и мамы, у них раньше не было подобного опыта, но Александр смог увлечь и расположить. С погодой
- ЮЮлия22 июля 2024Спасибо за отличное настроение и красивые фотографии нашему экскурсоводу-фотографу Александру! Было интересно и легко!
- ВВиктория17 июля 2024Благодарю от всей души Алену! Удивительный человек, который находит индивидуальный подход, считывает настроение и проводит незабываемую экскурсию, делает безупречные фотографии, по желанию снимет и на ваш телефон. Впечатления исключительно положительные. Такой формат экскурсий - двигатель прогресса!)
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Рождественские»
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