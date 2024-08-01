читать дальше не повезло, попали под дождь, но все же удалось сделать фотографии в перерывах и под небольшим навесом кафе. Интересные факты о районе + приятные фотографии стоят того, чтобы потратить свое время. Отличная возможность провести день с близкими. Буду обращаться еще!

Заказала фотопрогулку для сестер и мамы, у них раньше не было подобного опыта, но Александр смог увлечь и расположить. С погодой