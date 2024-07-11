1 час 12 минут
Аудиогид
Удивительные истории о «Театральной» Москве от Фонарщика Фаролеро
Начало: Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 14
Расписание: Пятница и воскресенье в 19:30 и по запросу
Сегодня в 20:00
7 авг в 20:00
2 500₽ за человека
1 час 9 минут
Групповая
до 25 чел.
Невероятная Остоженка и её очевидно-неочевидные тайны с Фаролеро
Начало: Место встречи: Москва, Зубовский бульвар, дом 2
Расписание: Четверг и суббота в 19:30
Завтра в 20:00
8 авг в 20:00
2 500₽ за человека
1 час
Аудиогид
Аудиоэкскурсия «Незнакомая Таганка»: прогулка по неизвестному району Москвы
Начало: Ул. Верхняя Радищевская, 22
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 090₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия11 июля 2024Много разных иммерсивных экскурсий, но эта была самая настоящая, с представлением и игрой! Походили по красивым местам, во многих я была первый раз, получили интересные факты о Москве и положительные эмоции. Теперь хочу пригласить своего мужчину)
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Театральные экскурсии для детей»
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