Театральные экскурсии для детей

Найдено 3 экскурсии в категории «Театральные экскурсии для детей» в Москве, цены от 1 090 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Удивительные истории о «Театральной» Москве от Фонарщика Фаролеро
Пешая
28 отзывов
1 час 12 минут
Аудиогид
Удивительные истории о «Театральной» Москве от Фонарщика Фаролеро
Начало: Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 14
Расписание: Пятница и воскресенье в 19:30 и по запросу
Сегодня в 20:00
7 авг в 20:00
2 500 за человека
Невероятная Остоженка и её очевидно-неочевидные тайны с Фаролеро
Пешая
5 отзывов
1 час 9 минут
Групповая
до 25 чел.
Невероятная Остоженка и её очевидно-неочевидные тайны с Фаролеро
Начало: Место встречи: Москва, Зубовский бульвар, дом 2
Расписание: Четверг и суббота в 19:30
Завтра в 20:00
8 авг в 20:00
2 500 за человека
Аудиоэкскурсия «Незнакомая Таганка»: прогулка по неизвестному району Москвы
Пешая
1 час
Аудиогид
Аудиоэкскурсия «Незнакомая Таганка»: прогулка по неизвестному району Москвы
Начало: Ул. Верхняя Радищевская, 22
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 090 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Театральные экскурсии для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Удивительные истории о «Театральной» Москве от Фонарщика Фаролеро
  2. Невероятная Остоженка и её очевидно-неочевидные тайны с Фаролеро
  3. Аудиоэкскурсия «Незнакомая Таганка»: прогулка по неизвестному району Москвы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Патриаршие пруды
  7. Александровский сад
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Театральные экскурсии для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 1 090 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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