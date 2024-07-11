Ю Юлия

Много разных иммерсивных экскурсий, но эта была самая настоящая, с представлением и игрой! Походили по красивым местам, во многих я была первый раз, получили интересные факты о Москве и положительные эмоции. Теперь хочу пригласить своего мужчину)