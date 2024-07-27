читать дальше в сумерки, и ночью. Поэтому рекомендую не упустить шанс прокатиться с теплоходике в конце июля около 20 часов, тогда Москва покажется во всех обличьях

Прогулка хорошо организована, вид на Москву с воды впечатляет, особенно когда есть возможность увидеть город и при свете дня, и