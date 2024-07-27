Теплоходы по Москве-реке – экскурсии в Москве

Найдено 7 экскурсий в категории «Теплоходы по Москве-реке» в Москве, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
На теплоходе
151 отзыв
1 час 12 минут
Водная прогулка
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от 550 за человека
По центру Москвы на катере «Шустрый» без капитана
На катере
76 отзывов
3 часа
Водная прогулка
По центру Москвы на катере «Шустрый» без капитана
Начало: Судостроительная ул., 50 стр. 3
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от 13 990 за всё до 4 чел.
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
На теплоходе
822 отзыва
2.5 часа
Водная прогулка
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Сегодня в 17:53
Завтра в 12:23
от 990 за человека
«Большое речное путешествие по Москве-реке» от Киевского вокзала
На теплоходе
54 отзыва
1 час 15 минут
Водная прогулка
«Большое речное путешествие по Москве-реке» от Киевского вокзала
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
Расписание: Ежедневно в 19:25, 20:25.
Сегодня в 20:22
Завтра в 20:22
от 690 за человека
Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля
На теплоходе
43 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля
Начало: Причал «Воробьевы горы»
Расписание: Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33
Сегодня в 18:28
Завтра в 12:58
от 400 за человека
Стендап и музыка на теплоходе
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
8 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Стендап и музыка на теплоходе
Начало: «Южный речной вокзал» (м. Технопарк)
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Сегодня в 18:00
7 авг в 20:00
от 2 590 за человека
Обзорная речная прогулка по Москве-реке на теплоходе «Легенда»
На теплоходе
1 час 10 минут 48 секунд
Водная прогулка
Обзорная речная прогулка по Москве-реке на теплоходе «Легенда»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
11 авг в 12:15
17 авг в 12:50
790 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    27 июля 2024
    Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
    Прогулка хорошо организована, вид на Москву с воды впечатляет, особенно когда есть возможность увидеть город и при свете дня, и
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    в сумерки, и ночью. Поэтому рекомендую не упустить шанс прокатиться с теплоходике в конце июля около 20 часов, тогда Москва покажется во всех обличьях

  • В
    Варвара
    26 июля 2024
    Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля
    Экскурсия неплохая, но одно НО, мы садились на Воробьёвых горах в уже полный трамвайчик, пришлось с ребёнком 4-х летним стоять….

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Теплоходы по Москве-реке»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
  2. По центру Москвы на катере «Шустрый» без капитана
  3. «Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
  4. «Большое речное путешествие по Москве-реке» от Киевского вокзала
  5. Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Патриаршие пруды
  7. Александровский сад
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
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