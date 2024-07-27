1 час 12 минут
Водная прогулка
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от 550₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
По центру Москвы на катере «Шустрый» без капитана
Начало: Судостроительная ул., 50 стр. 3
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от 13 990₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Водная прогулка
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Сегодня в 17:53
Завтра в 12:23
от 990₽ за человека
1 час 15 минут
Водная прогулка
«Большое речное путешествие по Москве-реке» от Киевского вокзала
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
Расписание: Ежедневно в 19:25, 20:25.
Сегодня в 20:22
Завтра в 20:22
от 690₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля
Начало: Причал «Воробьевы горы»
Расписание: Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33
Сегодня в 18:28
Завтра в 12:58
от 400₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Стендап и музыка на теплоходе
Начало: «Южный речной вокзал» (м. Технопарк)
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Сегодня в 18:00
7 авг в 20:00
от 2 590₽ за человека
1 час 10 минут 48 секунд
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
11 авг в 12:15
17 авг в 12:50
790₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина27 июля 2024Прогулка хорошо организована, вид на Москву с воды впечатляет, особенно когда есть возможность увидеть город и при свете дня, и
- ВВарвара26 июля 2024Экскурсия неплохая, но одно НО, мы садились на Воробьёвых горах в уже полный трамвайчик, пришлось с ребёнком 4-х летним стоять….
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Теплоходы по Москве-реке»
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