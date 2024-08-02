2 часа
Групповая
до 20 чел.
Литературное Переделкино
Неспешная групповая прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних
Начало: У храма Игоря Черниговского
9 авг в 12:00
10 авг в 15:00
1 000₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Прогулка на электрическом мини-катере
Научиться управлять необычным водным транспортом и проплыть по Строгинскому затону
Начало: В Берёзы Парк, Строгино
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
3 000₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Виндсёрфинг в Строгино
Попробовать свои силы в парусном спорте и научиться управлять доской самостоятельно
Начало: Между метро Строгино и Щукинская
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна2 августа 2024Спасибо за интересную экскурсию, всё очень понравилось. Узнали много нового о судьбах и творчестве знаменитых писателей прошлого, почувствовали особую атмосферу в которой создавались шедевры русской и советской литературы. Обязательно ещё раз вернёмся. Большое спасибо!
- ММария30 июля 2024Благодарю Сергея за прекрасно организованную экскурсию и интересный рассказ о писательском городке. Ушли с мужем с кучей тем для диалога и размышлений. Прекрасное место, вернёмся ещё осенью!
- ЕЕкатерина30 июля 2024Очень интересная экскурсия! Гид очень увлечен своим делом, с толком, с глубокими знаниями и деталями рассказывает и подаёт информацию! Однозначно рекомендую, на такие экскурсии хочется возвращаться! Благодарю)
- ЮЮля17 июля 2024Невероятно понравилась прогулка, просто очень. Такие уютные, маленькие катерочки, управление простое, справится и младенец, устойчивые, маневренные. Красота Строгинского затона Москва-реки,
- ТТамара15 июля 2024Классный новый опыт! Спасибо Никите за его прекрасную идею таких лодочек) Провести время на воде в компании друзей и немного почувствовать себя детьми — то что нужно. Удобно управлять, есть рации 👍🏻 Только не забудьте намазаться спф))
- EEkaterina5 июля 2024В период жаркого лета в Москве - то, что надо! Очень приятное место дислокации, сама активность - супер, Никите большое спасибо за изобретение и мероприятие!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «За городом и природа»
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