Т Татьяна Литературное Переделкино Спасибо за интересную экскурсию, всё очень понравилось. Узнали много нового о судьбах и творчестве знаменитых писателей прошлого, почувствовали особую атмосферу в которой создавались шедевры русской и советской литературы. Обязательно ещё раз вернёмся. Большое спасибо!

М Мария Литературное Переделкино Благодарю Сергея за прекрасно организованную экскурсию и интересный рассказ о писательском городке. Ушли с мужем с кучей тем для диалога и размышлений. Прекрасное место, вернёмся ещё осенью!

Е Екатерина Литературное Переделкино Очень интересная экскурсия! Гид очень увлечен своим делом, с толком, с глубокими знаниями и деталями рассказывает и подаёт информацию! Однозначно рекомендую, на такие экскурсии хочется возвращаться! Благодарю)

Ю Юля Прогулка на электрическом мини-катере читать дальше вокруг САПЫ, яхты и ты на милой лодочке - это просто чудо!! Весело, позитивно, совершенно новые впечатления. Спасибо Никите за прекрасный отдых! Невероятно понравилась прогулка, просто очень. Такие уютные, маленькие катерочки, управление простое, справится и младенец, устойчивые, маневренные. Красота Строгинского затона Москва-реки,

Т Тамара Прогулка на электрическом мини-катере Классный новый опыт! Спасибо Никите за его прекрасную идею таких лодочек) Провести время на воде в компании друзей и немного почувствовать себя детьми — то что нужно. Удобно управлять, есть рации 👍🏻 Только не забудьте намазаться спф))