Виктор К. проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

2 часа в Древней Руси

5
1 отзыв
Виктор К.
Виктор К. – Гид из Москвы
В центре внимания на нашей экскурсии 🧭 окажется прошлое России и ее военные достижения.

Вы узнаете, как и чем сражались в Древней Руси, что ели и пили воины в дороге, во что они верили и с помощью чего одерживали победы.

Мы сыграем в исторической викторине, где сможем изучить предметы 9-11 веков.

Вы научитесь письму на бересте писалом и освоите основы древнерусского боя.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • ☀️Однодневная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-25 человек

  • 16 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
2 часа в Древней Руси
2 часа в Древней Руси
Эпоха Древней Руси 9-11 вв, в истории 📖 названная периодом становления российского государства, ознаменована как яркими личностями, так и полулегендарными событиями. Крещение Руси Владимиром Красно Солнышко, лютая месть Ольги, сражения Святослава, приколачивание щита на ворота Царьграда Вещим Олегом, мудрость Ярослава, события былин - все это есть в учебниках и русском эпосе, но относится к миру знати, политики и событийной истории. А вот чем жили и бытовали древние русичи? Сколько весил богатырский меч на самом деле? Каковы были костюмы? Что они использовали в своем обиходе? Об этом можно не просто узнать, но потрогать, попробовать и померить на экскурсии 🧭 в Музее Ратной Истории в Измайловском Кремле.

Что Вас ожидает:

  • Экскурсовод в костюме древнерусского воина, княжьего дружинника, проведет Вас по необычному музейному залу, где все предметы можно трогать, фотографировать, примерять. Вы сможете погрузиться в истории Древней руси буквально, раскрасив и дополнив знания 🎓 из учебника бытовыми и военными подробностями.

Программа:

    1. Знакомство с "Эпохой викингов" на Руси
    2. Викторина "Угадай предмет" с точными репликами предметов 9-11 вв
    3. Мастер-класс по письму на бересте писалом
    4. Сражение на тямбарах (безопасные муляжи мечей), основы древнерусского боя. Будет проведен небольшой турнир.
    Что входит
    • Экскурсовод (в костюме древнерусского воина)
    • Интерактивный музейный зал
    • Мастер-класс по письму на бересте
    • Участие в небольшом боевом турнире (безопасные муляжи мечей).
    Что не входит
    • Транспортное обслуживание
    • Обед
    • Личные расходы.
    Начало и место завершения
    🚩 ул. Крутицкая д. 11
    2 часа в Древней Руси
    2 часа в Древней Руси
    2 часа в Древней Руси
    2 часа в Древней Руси
    2 часа в Древней Руси

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Виктор К.
    Виктор К.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    Виктор К. проводит ещё 1 экскурсию

    Смутное Время на Крутицком подворье
    500
    1.5 часа
    Смутное Время на Крутицком подворье

    Еще несколько необычных экскурсий в Москве

    Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
    700
    3 часа
    Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
    1990 отзывов
    Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
    800
    4 часа
    Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
    551 отзыв
    Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
    990
    3 часа
    Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
    541 отзыв
    По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
    1 500
    1.5 часа
    По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
    525 отзывов
    Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
    1 200
    1 час
    Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
    439 отзывов
    Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
    1 400
    13 часов
    Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
    418 отзывов