Виктор К. проводит ещё 1 экскурсию

Эпоха Древней Руси 9-11 вв, в истории 📖 названная периодом становления российского государства, ознаменована как яркими личностями, так и полулегендарными событиями. Крещение Руси Владимиром Красно Солнышко, лютая месть Ольги, сражения Святослава, приколачивание щита на ворота Царьграда Вещим Олегом, мудрость Ярослава, события былин - все это есть в учебниках и русском эпосе, но относится к миру знати, политики и событийной истории. А вот чем жили и бытовали древние русичи? Сколько весил богатырский меч на самом деле? Каковы были костюмы? Что они использовали в своем обиходе? Об этом можно не просто узнать, но потрогать, попробовать и померить на экскурсии 🧭 в Музее Ратной Истории в Измайловском Кремле.

Что Вас ожидает:

Экскурсовод в костюме древнерусского воина, княжьего дружинника, проведет Вас по необычному музейному залу, где все предметы можно трогать, фотографировать, примерять. Вы сможете погрузиться в истории Древней руси буквально, раскрасив и дополнив знания 🎓 из учебника бытовыми и военными подробностями.

Программа:

1. Знакомство с "Эпохой викингов" на Руси

2. Викторина "Угадай предмет" с точными репликами предметов 9-11 вв

3. Мастер-класс по письму на бересте писалом

4. Сражение на тямбарах (безопасные муляжи мечей), основы древнерусского боя. Будет проведен небольшой турнир.