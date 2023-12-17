В преддверии главной ночи в году мы подготовили для вас эксклюзивную экскурсию в формате non-stop — «5 000 шагов навстречу Новому году» в сюрпризом в конце. Мы прогуляемся по Большой Дмитровке и Никольской, полюбуемся яркими украшениями главных площадей столицы, поговорим о традициях праздника и окунёмся в его интересную историю.

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы пройдём по Тверской улице, по Большой Дмитровке и Никольской, полюбуемся украшенными площадями — Пушкинской, Театральной и Лубянской. И завершим нашу праздничную экскурсию в сердце Москвы — на Красной площади. Вы узнаете:

О традициях празднования Нового года в России

Где и когда впервые нарядили новогоднюю ёлку

Почему Новый год «постарел»

А ещё во время экскурсии вас ждёт новогодняя викторина! И, конечно же, никто не уйдёт без подарка и праздничного настроения!

Организационные детали