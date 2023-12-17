Погулять по Москве, зарядиться новогодним настроением и получить подарок на групповой экскурсии
В преддверии главной ночи в году мы подготовили для вас эксклюзивную экскурсию в формате non-stop — «5 000 шагов навстречу Новому году» в сюрпризом в конце.
Мы прогуляемся по Большой Дмитровке и Никольской, полюбуемся яркими украшениями главных площадей столицы, поговорим о традициях праздника и окунёмся в его интересную историю.
Мы прогуляемся по Большой Дмитровке и Никольской, полюбуемся яркими украшениями главных площадей столицы, поговорим о традициях праздника и окунёмся в его интересную историю.
Ближайшие даты:
17
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|855 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мы пройдём по Тверской улице, по Большой Дмитровке и Никольской, полюбуемся украшенными площадями — Пушкинской, Театральной и Лубянской. И завершим нашу праздничную экскурсию в сердце Москвы — на Красной площади. Вы узнаете:
- О традициях празднования Нового года в России
- Где и когда впервые нарядили новогоднюю ёлку
- Почему Новый год «постарел»
А ещё во время экскурсии вас ждёт новогодняя викторина! И, конечно же, никто не уйдёт без подарка и праздничного настроения!
Организационные детали
- Наш маршрут действительно насчитывает 5000 шагов — мы проверяли!
- Перед началом прогулки мы выдадим вам специальное аудиооборудование
- Программа рассчитана на родителей с детьми старше 6 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Маяковская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 65 туристов
Мы — проект необычных прогулок по Москве для россиян и иностранцев! Меня зовут Елизавета — главный организатор и автор проекта, экскурсовод, получаю лицензию гида-переводчика (французский язык). Наталья — духовный и творческий лидер проекта, экскурсовод, гид-переводчик (английский язык). Максим — интеллект проекта, экскурсовод, гид-переводчик — (английский язык и фарси). Присоединяйтесь к нам и открывайте для себя Москву в приятной компании!
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