5000 шагов навстречу Новому году

Групповая экскурсия в Москве

Погулять по Москве, зарядиться новогодним настроением и получить подарок на групповой экскурсии

В преддверии главной ночи в году мы подготовили для вас эксклюзивную экскурсию в формате non-stop — «5 000 шагов навстречу Новому году» в сюрпризом в конце.

Мы прогуляемся по Большой Дмитровке и Никольской, полюбуемся яркими украшениями главных площадей столицы, поговорим о традициях праздника и окунёмся в его интересную историю.
5000 шагов навстречу Новому году
5000 шагов навстречу Новому году
5000 шагов навстречу Новому году
5000 шагов навстречу Новому году
5000 шагов навстречу Новому году
5000 шагов навстречу Новому году
5000 шагов навстречу Новому году
Ближайшие даты:
17
дек
20
дек
23
дек
24
дек
27
дек
30
дек
3
янв
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет855 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы пройдём по Тверской улице, по Большой Дмитровке и Никольской, полюбуемся украшенными площадями — Пушкинской, Театральной и Лубянской. И завершим нашу праздничную экскурсию в сердце Москвы — на Красной площади. Вы узнаете:

  • О традициях празднования Нового года в России
  • Где и когда впервые нарядили новогоднюю ёлку
  • Почему Новый год «постарел»

А ещё во время экскурсии вас ждёт новогодняя викторина! И, конечно же, никто не уйдёт без подарка и праздничного настроения!

Организационные детали

  • Наш маршрут действительно насчитывает 5000 шагов — мы проверяли!
  • Перед началом прогулки мы выдадим вам специальное аудиооборудование
  • Программа рассчитана на родителей с детьми старше 6 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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