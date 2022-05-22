Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🌷DJRoz и Ведущая Мэрилин устроят настоящий праздник - карнавал;
🌷Яркие фотозоны в каждом уголке Замка;
🌷Шампанское и разнообразные угощения;
🌷Создадим для вас праздничное настроение и фейерверк эмоций;
🌷Персонажи:
DJRoz
Мэрилин - ведущая
Экскурсоводы - Вампирессы
😎Dress code карнавальный🎭
⏳Продолжительность 1,5 - 2 часа (зависит от количества человек в группе)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
г. Балашиха, улица 6-я Линия, 2А
Когда и сколько длится?
Когда: 7 и 8 марта в 12:00, 13:00, 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
8 марта в Мистическом Замке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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