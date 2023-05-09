Приглашаем вас в путешествие по Москва-реке с лучшими видами на достопримечательности столицы и просмотром праздничного салюта на 9 мая!

Прогулка начнется от Северного речного вокзала и проследует по вечерней столице. Просмотр салюта будет проходить с лучшего для этого ракурса — центра реки.

На протяжении всей прогулки вам будет доступен кафе-бар с богатым ассортиментом напитков, закусок и десертов.

В этот праздничный день, подарите себе, своим родным и друзьям, незабываемые впечатления и новые эмоции на борту уютного теплохода. Так как количество билетов ограничено, мы рекомендуем приобретать их заблаговременно.