9 мая на двухпалубном колесном теплоходе Анна Каренина

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Организуйте празднование так, чтобы оно на долгие годы запомнилось вам, вашим родным и близким друзьям. Отправляйтесь в круиз по Москва-реке на теплоходе.

Вас ожидает прогулка на теплоходе по вечерней Москве с легким речным ветром и шумом волн, десятки выдающихся представителей мирового архитектурного наследия и, конечно, финальный аккорд всех торжеств — просмотр салюта на День Победы!
9 мая на двухпалубном колесном теплоходе Анна Каренина
9 мая на двухпалубном колесном теплоходе Анна Каренина
9 мая на двухпалубном колесном теплоходе Анна Каренина
9 мая на двухпалубном колесном теплоходе Анна Каренина
9 мая на двухпалубном колесном теплоходе Анна Каренина
9 мая на двухпалубном колесном теплоходе Анна Каренина
Ближайшие даты:
9
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем вас в путешествие по Москва-реке с лучшими видами на достопримечательности столицы и просмотром праздничного салюта на 9 мая!
Прогулка начнется от Северного речного вокзала и проследует по вечерней столице. Просмотр салюта будет проходить с лучшего для этого ракурса — центра реки.
На протяжении всей прогулки вам будет доступен кафе-бар с богатым ассортиментом напитков, закусок и десертов.
В этот праздничный день, подарите себе, своим родным и друзьям, незабываемые впечатления и новые эмоции на борту уютного теплохода. Так как количество билетов ограничено, мы рекомендуем приобретать их заблаговременно.

9 мая в 21:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
  • Просмотр салюта
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Северный речной вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: 9 мая в 21:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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