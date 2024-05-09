9 мая на речном ретро-трамвайчике Лагуна с праздничным салютом

Описание
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Ответы на вопросы
Москва — как много в этом звуке для сердца русского слилось! Слова великого классика сами собой всплывают в памяти на нашей прогулке по центру столицы.

Ведь лучшие виды исторических храмов и современных архитектурных сооружений открываются именно с воды.

Всего за час прогулки вы увидите все самые известные достопримечательности Москвы, а также полюбуетесь праздничным салютом.
9 мая на речном ретро-трамвайчике Лагуна с праздничным салютом
9 мая на речном ретро-трамвайчике Лагуна с праздничным салютом
9 мая на речном ретро-трамвайчике Лагуна с праздничным салютом
9 мая на речном ретро-трамвайчике Лагуна с праздничным салютом
9 мая на речном ретро-трамвайчике Лагуна с праздничным салютом
9 мая на речном ретро-трамвайчике Лагуна с праздничным салютом
Ближайшие даты:
9
мая

Что вас ожидает:

  • Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Парк Зарядье
  • Театр Эстрады
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру на Красном Октябре
  • Парк Музеон
  • Крымский мост
  • Парк Горького
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждёт:

Все теплоходы полностью безопасны и проверены Российским Речным Регистром и Роспотребнадзором, соответствуют всем правилам и нормам, постоянно обрабатываются антисептическим средствами, все пассажиры застрахованы страховой компаний ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», Пассажирская Лицензия МР-2 №003680

9 мая в 21:23

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
  • Просмотр салюта
Что не входит
  • Напитки
  • Питание
Место начала и завершения?
Причал «Патриарший»
Когда и сколько длится?
Когда: 9 мая в 21:23
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Важная информация
  • Посадка на теплоход начинается за 15 минут до начала прогулки и заканчивается за 2 минуты
  • С электронными билетами необходимо прибыть не позднее чем за 10 минут до начала прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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