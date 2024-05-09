Москва — как много в этом звуке для сердца русского слилось! Слова великого классика сами собой всплывают в памяти на нашей прогулке по центру столицы.



Ведь лучшие виды исторических храмов и современных архитектурных сооружений открываются именно с воды.



Всего за час прогулки вы увидите все самые известные достопримечательности Москвы, а также полюбуетесь праздничным салютом.