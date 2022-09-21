А ну-ка отними!«: прогулка по территории бывшей фабрики »Красный октябрь

А ну-ка отними!«

А ну-ка отними!«: прогулка по территории бывшей фабрики »Красный октябрь
А ну-ка отними!«: прогулка по территории бывшей фабрики »Красный октябрь
А ну-ка отними!«: прогулка по территории бывшей фабрики »Красный октябрь
А ну-ка отними!«: прогулка по территории бывшей фабрики »Красный октябрь
А ну-ка отними!«: прогулка по территории бывшей фабрики »Красный октябрь
А ну-ка отними!«: прогулка по территории бывшей фабрики »Красный октябрь
А ну-ка отними!«: прогулка по территории бывшей фабрики »Красный октябрь

Что вас ожидает 🤩

  • Храм Христа Спасителя
  • ГЭС - 2
  • Территория и арт-кластер "Красный октябрь"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Всем любителям сладкого посвящается!
Приглашаем Вас окунуться в атмосферу неожиданных фактов и истории возникновения производства самого любимого с детства лакомства – шоколадных конфет, марципана, мармелада и других сладостей!
Мы пройдемся по бывшей территории фабрики «Красный октябрь», где сейчас располагается арт-пространство с кафе, ресторанами, магазинами и различными выставками. На экскурсии мы расскажем вам историю становления фабрики, с какими сложностями сталкивались его основатели. Как в целом развивалось предпринимательство второй половины XIX — начала XX веков.

Вы узнаете:

Кем были дореволюционные «шоколадные короли»? Услышите историю о немце, французе и русском.
  • Какие маркетинговые и рекламные ходы использовали предприниматели, которые до сих пор пользуются спросом и используются в работе? Кто придумал современный киндер-сюрприз?
  • Как существовала фабрика и что делала во время первой и второй мировых войн?
  • Какие условия создавались рабочим на фабрике? Почему рабочие стремились и хотели там работать?
  • Какую конфету выпустили к 300-летию Дома Романовых? Интересные факты создания этикеток конфет: как создавалась «Красная шапочка», какой была и стала «А ну-ка отними», о какой конфете Маяковский сочинил слоган и др.
  • Что сейчас находится на территории фабрики и где производятся сладости в наше время?
Во время прогулки мы увидим с вами необычные граффити и найдем интересные, специальные фотозоны. Как например: английская телефонная будка или железный человек из киновселенной Марвел.
Если повезет, то мы также сможем подняться на крышу (открыта только летом) одного из корпусов и насладиться московскими пейзажами, а также увидеть знаменитое граффити Покраса Лампаса (узнать об этом можно только день в день или за пару часов до экскурсии).
Помимо самой прогулки на фабрике Красный октябрь мы узнаем интересные факты о недавно реконструированной ГЭС-2 — бывшая электростанция и будущая точка притяжения современного искусства и культуры в самых разных проявлениях. Увидим 13-метровую скульптуру швейцарского художника Урса Фишера, которая всегда вызывает смешанные чувства у зрителей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Кропоткинская (выход №2)
Завершение: район Красного октября
Когда и сколько длится?
Когда: любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • После бронирования и подтверждения экскурсии на сайте с Вами свяжется наш менеджер для уточнения всех организационных вопросов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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