Всем любителям сладкого посвящается!

Приглашаем Вас окунуться в атмосферу неожиданных фактов и истории возникновения производства самого любимого с детства лакомства – шоколадных конфет, марципана, мармелада и других сладостей!

Мы пройдемся по бывшей территории фабрики «Красный октябрь», где сейчас располагается арт-пространство с кафе, ресторанами, магазинами и различными выставками. На экскурсии мы расскажем вам историю становления фабрики, с какими сложностями сталкивались его основатели. Как в целом развивалось предпринимательство второй половины XIX — начала XX веков.

Вы узнаете:

Кем были дореволюционные «шоколадные короли»? Услышите историю о немце, французе и русском.

Какие маркетинговые и рекламные ходы использовали предприниматели, которые до сих пор пользуются спросом и используются в работе? Кто придумал современный киндер-сюрприз?

Как существовала фабрика и что делала во время первой и второй мировых войн?

Какие условия создавались рабочим на фабрике? Почему рабочие стремились и хотели там работать?

Какую конфету выпустили к 300-летию Дома Романовых? Интересные факты создания этикеток конфет: как создавалась «Красная шапочка», какой была и стала «А ну-ка отними», о какой конфете Маяковский сочинил слоган и др.

Что сейчас находится на территории фабрики и где производятся сладости в наше время?

Во время прогулки мы увидим с вами необычные граффити и найдем интересные, специальные фотозоны. Как например: английская телефонная будка или железный человек из киновселенной Марвел.

Если повезет, то мы также сможем подняться на крышу (открыта только летом) одного из корпусов и насладиться московскими пейзажами, а также увидеть знаменитое граффити Покраса Лампаса (узнать об этом можно только день в день или за пару часов до экскурсии).

Помимо самой прогулки на фабрике Красный октябрь мы узнаем интересные факты о недавно реконструированной ГЭС-2 — бывшая электростанция и будущая точка притяжения современного искусства и культуры в самых разных проявлениях. Увидим 13-метровую скульптуру швейцарского художника Урса Фишера, которая всегда вызывает смешанные чувства у зрителей.