Улицы и дома Замоскворечья помнят многие исторические события. Именно здесь селились разные мастера — кадаши, кожевники, кузнецы, давшие названия улицам Кожевническая, Новокузнецкая. А во времена татаро-монгольского ига собранную дань везли в Орду по дороге, ставшей улицей Большая Ордынка. В Замоскворечье жили и творили известные деятели искусства: Островский, Чайковский, Толстой, Чехов, Есенин… В таком месте не соскучишься! К тому же ребята будут постоянно вовлечены в диалог, отвечать на вопросы, выполнять тематические задания, рассматривать известные картины Третьяковки в интерактивном формате.