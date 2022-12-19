Отправляемся в уютный район Замоскворечье. Обсудим, кто жил за Москвой-рекой, что такое слобода и почему раньше в столице не было улиц.



Кто такие толмачи и кадаши? А стрельцы? Что представляет из себя усадьба? И почему говорят, что Москва — это большая деревня? Ответы на эти и другие вопросы ребята получат, разгадывая загадки, выполняя задания и рассматривая картины.