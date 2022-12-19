«А за рекой Москва видна». Детская экскурсия по Замоскворечью

Отыскать первую станцию АТС, посидеть на скамье «примирения» и подметить интересные городские детали

Отправляемся в уютный район Замоскворечье. Обсудим, кто жил за Москвой-рекой, что такое слобода и почему раньше в столице не было улиц.

Кто такие толмачи и кадаши? А стрельцы? Что представляет из себя усадьба? И почему говорят, что Москва — это большая деревня? Ответы на эти и другие вопросы ребята получат, разгадывая загадки, выполняя задания и рассматривая картины.
«А за рекой Москва видна». Детская экскурсия по Замоскворечью
«А за рекой Москва видна». Детская экскурсия по Замоскворечью
«А за рекой Москва видна». Детская экскурсия по Замоскворечью
«А за рекой Москва видна». Детская экскурсия по Замоскворечью
«А за рекой Москва видна». Детская экскурсия по Замоскворечью
«А за рекой Москва видна». Детская экскурсия по Замоскворечью
«А за рекой Москва видна». Детская экскурсия по Замоскворечью
«А за рекой Москва видна». Детская экскурсия по Замоскворечью
«А за рекой Москва видна». Детская экскурсия по Замоскворечью
«А за рекой Москва видна». Детская экскурсия по Замоскворечью
«А за рекой Москва видна». Детская экскурсия по Замоскворечью
«А за рекой Москва видна». Детская экскурсия по Замоскворечью
«А за рекой Москва видна». Детская экскурсия по Замоскворечью
«А за рекой Москва видна». Детская экскурсия по Замоскворечью
«А за рекой Москва видна». Детская экскурсия по Замоскворечью
«А за рекой Москва видна». Детская экскурсия по Замоскворечью
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Познавательная прогулка по Замоскворечью в игровом формате

Улицы и дома Замоскворечья помнят многие исторические события. Именно здесь селились разные мастера — кадаши, кожевники, кузнецы, давшие названия улицам Кожевническая, Новокузнецкая. А во времена татаро-монгольского ига собранную дань везли в Орду по дороге, ставшей улицей Большая Ордынка. В Замоскворечье жили и творили известные деятели искусства: Островский, Чайковский, Толстой, Чехов, Есенин… В таком месте не соскучишься! К тому же ребята будут постоянно вовлечены в диалог, отвечать на вопросы, выполнять тематические задания, рассматривать известные картины Третьяковки в интерактивном формате.

Юным исследователям предстоит:

  • Найти 300-летний дом, «сладкую» картину и самый маленький памятник в Москве;
  • Увидеть деревянные дома конца 19 века;
  • Отыскать первую московскую телефонную станцию;
  • Побывать у нескольких купеческих усадеб и понять, как они устроены;
  • Осмотреть каменные палаты 17 века и узнать, кто такие стрельцы;
  • Вспомнить русских богатырей и детские стихи про зайку и лошадку;
  • Изучить важные городские детали: мозаичные панно, старинные кирпичи, колонны, балкончики;
  • А также увидеть дом Советских писателей, Третьяковскую галерею, необычный фонтан с картинами, кованную ограду с фруктами и узорами промышленника Демидова.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для детей от 4 до 14 лет
  • Материал подается с учетом возрастных особенностей, даже в разновозрастной группе
  • Экскурсию проведет Дарья, профессиональный детский гид из моей команды
  • Продолжительность экскурсии 75 минут
  • Одевайтесь тепло, берите с собой чай в термосе, чтобы не замерзнуть при любой погоде

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро Третьяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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