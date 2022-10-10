Ай да Пушкин

Понять, почему поэт - «наше всё», увидеть его как живого человека и пройти по его адресам в Москве

Предлагаю вам посмотреть на Пушкина как на духовного лидера.

Уделить время великому мастеру русской словесности, который думал и писал на нашем языке: слагал сказки, воспевал природу, прославлял историю и по сути был бесстрашным олицетворением совести своей эпохи.

Вы почувствуете энергетику Пушкина, гуляя по его местам от Тверского бульвара до Арбата, и проследите становление поэта.
Ай да Пушкин
Ай да Пушкин
Ай да Пушкин
Ай да Пушкин
Ай да Пушкин
Ай да Пушкин
Ай да Пушкин
Ай да Пушкин
Ай да Пушкин
Ай да Пушкин
Ай да Пушкин
Ай да Пушкин
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Описание

Что вас ожидает

Следуем за Пушкиным

На Пушкинской площади стоит памятник Александру Сергеевичу Пушкину — где же еще начать нашу экскурсию, как не здесь? Встретимся, познакомимся и отправимся на променад по Тверскому бульвару, где благодарные потомки увековечили имя поэта в названии театра и модного кафе.

У здания Старого Английского клуба (первого джентльменского клуба в России) поговорим о его архитектуре и значении в жизни Пушкина. Продолжим у салона Волконской, где всемирно признанный гений проводил многие часы. Посетим место знакомства поэта со своей «прекрасной дамой», ставшей его супругой, и увидим, где они венчались. А еще вы узнаете о влиянии Пушкина на жизнь и творчество Есенина; услышите о красотке, к которой были неравнодушны и Пушкин, и Гоголь.

Завершится экскурсия у дома Александра Сергеевича на Арбате: прогуливаясь по этой улице, также вспомним других выдающихся поэтов — Булата Окуджаву и Виктора Цоя.

Радости и горести, ошибки и успехи Пушкина

На фоне красивейших домов центра Москвы вам будет интересно вспомнить, как из сына военного бухгалтера вырос величайший мастер русской словесности. Я расскажу о его семье и друзьях, о разносторонних интересах и отношениях с дамами. Уверен, что знания о том, как Пушкин ошибается, учится, терпит неудачи, помогут во многом по жизни.

Организационные детали

Большая просьба выбрать удобную обувь, так как предстоит довольно продолжительная пешая прогулка. Также захватите зонты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Пушкинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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