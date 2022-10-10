Предлагаю вам посмотреть на Пушкина как на духовного лидера. Уделить время великому мастеру русской словесности, который думал и писал на нашем языке: слагал сказки, воспевал природу, прославлял историю и по сути был бесстрашным олицетворением совести своей эпохи. Вы почувствуете энергетику Пушкина, гуляя по его местам от Тверского бульвара до Арбата, и проследите становление поэта.

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Описание

Что вас ожидает

Следуем за Пушкиным

На Пушкинской площади стоит памятник Александру Сергеевичу Пушкину — где же еще начать нашу экскурсию, как не здесь? Встретимся, познакомимся и отправимся на променад по Тверскому бульвару, где благодарные потомки увековечили имя поэта в названии театра и модного кафе.

У здания Старого Английского клуба (первого джентльменского клуба в России) поговорим о его архитектуре и значении в жизни Пушкина. Продолжим у салона Волконской, где всемирно признанный гений проводил многие часы. Посетим место знакомства поэта со своей «прекрасной дамой», ставшей его супругой, и увидим, где они венчались. А еще вы узнаете о влиянии Пушкина на жизнь и творчество Есенина; услышите о красотке, к которой были неравнодушны и Пушкин, и Гоголь.

Завершится экскурсия у дома Александра Сергеевича на Арбате: прогуливаясь по этой улице, также вспомним других выдающихся поэтов — Булата Окуджаву и Виктора Цоя.

Радости и горести, ошибки и успехи Пушкина

На фоне красивейших домов центра Москвы вам будет интересно вспомнить, как из сына военного бухгалтера вырос величайший мастер русской словесности. Я расскажу о его семье и друзьях, о разносторонних интересах и отношениях с дамами. Уверен, что знания о том, как Пушкин ошибается, учится, терпит неудачи, помогут во многом по жизни.

Организационные детали

Большая просьба выбрать удобную обувь, так как предстоит довольно продолжительная пешая прогулка. Также захватите зонты.