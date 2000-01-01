Что вас ждёт
Участники праздника получают полноценный праздничный ужин. В меню входит «Греческий салат», два клубных сэндвича, горячее блюдо, торт медовик в качестве десерта, чай/кофе. Напитки можно приносить с собой.
Изюминка этого выпускного — время его проведения. Посадка на борт осуществляется на причале «Международная выставка» в 20:30. Само мероприятие длится с 9 вечера до 1 ночи. Поэтому у молодежи будет уникальная возможность увидеть Москву в ночное время и встретить ранний летний рассвет.
Мы предоставляем корабль в аренду только для групп от 50 человек. У вас в классе недостаточно людей? Разделите радость с другими детьми и их родителями. Объединение нескольких групп на борту одного теплохода позволит провести по-настоящему шумный и весёлый праздник за сравнительно небольшую сумму.
Меню выпускного на теплоходе
- Салат «Греческий»
- 2 клубных сэндвича
- Горячее блюдо (куриная грудка с гарниром)
- Пирожное «Медовик»
- Чай или кофе