Аренда корабля на выпускной

Teplohod I.
Teplohod I. – Гид из Москвы
Предлагаем забронировать теплоход для выпускного вечера под ключ.

Участники мероприятия смогут насладиться огнями ночной Москвы с борта комфортабельного судна и весело 🥳 отдохнуть с друзьями на дискотеке, проводимой профессиональным ди-джеем.

Грамотно организовать досуг детей поможет ведущий с развлекательной программой.

Команда судна полностью освободит вас от хлопот по организации выпускного вечера, обеспечив вкусное и разнообразное питание 🍽️ для детей и их родителей.
Задать вопрос

Экскурсия

4 500 ₽ за человека

Заказать экскурсию
Аренда корабля на выпускной
Аренда корабля на выпускной

Что вы увидите

  • Ночные виды Москвы
Что вас ждёт
Участники праздника получают полноценный праздничный ужин. В меню входит «Греческий салат», два клубных сэндвича, горячее блюдо, торт медовик в качестве десерта, чай/кофе. Напитки можно приносить с собой.
Изюминка этого выпускного — время его проведения. Посадка на борт осуществляется на причале «Международная выставка» в 20:30. Само мероприятие длится с 9 вечера до 1 ночи. Поэтому у молодежи будет уникальная возможность увидеть Москву в ночное время и встретить ранний летний рассвет.
Мы предоставляем корабль в аренду только для групп от 50 человек. У вас в классе недостаточно людей? Разделите радость с другими детьми и их родителями. Объединение нескольких групп на борту одного теплохода позволит провести по-настоящему шумный и весёлый праздник за сравнительно небольшую сумму.
Меню выпускного на теплоходе
  • Салат «Греческий»
  • 2 клубных сэндвича
  • Горячее блюдо (куриная грудка с гарниром)
  • Пирожное «Медовик»
  • Чай или кофе
+Что входит
  • Прогулка по реке в течение 4 часов
  • Услуги фотографа, который сфотографирует ваших детей в специально оборудованной зоне
  • Услуги ведущего мероприятия
  • Праздничная дискотека
  • Питание.
Что не входит
  • Декор воздушными шариками (от 5 000 руб. )
  • Торт (от 2000 руб. за кг. Минимум 3 кг)
  • Подбор артистов, музыкантов, танцевальных коллективов (по запросу)
  • Аниматоры (от 5 000 руб. ).
Начало и место завершения
🚩 Международная выставка
Аренда корабля на выпускной
Аренда корабля на выпускной
Аренда корабля на выпускной
Аренда корабля на выпускной

Экскурсия проводится 26 июня в 16:00, 17:00, 21:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Teplohod I.
Teplohod I.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥Групповые🛥Водные👩‍🏫Для школьников🌇Вечерние#На теплоходе с дискотекой#Аренда яхт и теплоходов

Teplohod I. проводит ещё 6 экскурсий

«Московская гранд-прогулка» с живой музыкой, ужином и дискотекой
590
3.5 часа
«Московская гранд-прогулка» с живой музыкой, ужином и дискотекой
4 отзыва
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
700
3 часа
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
23 отзыва
На теплоходе «From Capital To Capital» от «Москва-Сити» до парка «Зарядье»
290
1.5 часа
На теплоходе «From Capital To Capital» от «Москва-Сити» до парка «Зарядье»
16 отзывов
«Прима Столицы» — речная прогулка от причала «Большой Устьинский мост»
490
2.5 часа
«Прима Столицы» — речная прогулка от причала «Большой Устьинский мост»
1 отзыв
Речная прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином
700
2.5 часа
Речная прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином
«Крымский мост» — речная прогулка Центральный маршрут
490
2.2 часа
«Крымский мост» — речная прогулка Центральный маршрут

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
2311 отзывов
Алмазный фонд: входной билет с экскурсией
1 600
2 часа
Алмазный фонд: входной билет с экскурсией
241 отзыв
Сокровища Кремля: Оружейная палата и Алмазный фонд
3 000
3 часа
Сокровища Кремля: Оружейная палата и Алмазный фонд
324 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
900
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
946 отзывов
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
От 2 400
2.5 часа
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
9 отзывов
Найти места из романов писателя-мистика и погрузиться в его эпоху в музее на Садовой
Булгаковская Москва: мистика и реальность
700
2 часа
Булгаковская Москва: мистика и реальность
445 отзывов
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве