Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Что вас ожидает

Прогулка 👣 в окружении красоты

Вы пройдете по Императорской аллее, построенной в честь приезда Александра I после победы над французами. Рассмотрите элегантный дворец и единственный сохранившийся в стране усадебный театр. Прогуляетесь 👣 по террасам живописного парка с фонтанами и зелеными галереями «берсо». Кроме того, увидите храм-усыпальницу наследника рода Юсуповых, памятник «Летящий ангел» и церковь ⛪ Михаила Архангела, давшую название всему имению.

Местные тайны

Я расскажу, почему еще в 19 веке Архангельское считалось аналогом Центрального парка культуры и отдыха и как создавался удивительный усадебный ансамбль. Поделюсь историями о его знаменитом владельце — князе Николае Юсупове — и о страшном проклятии, преследующем его род. А еще раскрою, как дачная дружба Феликса Юсупова повлияла на убийство Распутина.

Организационные детали

Билеты 🎫 на территорию музея-усадьбы не включены в стоимость — 150 рублей с человека, детям бесплатно.