Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Архангельское — подмосковный Версаль

Посетить одну из самых красивых усадеб в окрестностях столицы и раскрыть ее богатую историю

Екатерина
Екатерина – Гид из Москвы
Знаменитая загородная резиденция князей Юсуповых притягивает к себе любителей прекрасного уже более 200 лет.

Здесь бывали Пушкин и Герцен, рисовали Серов и Фламенг.

Вы узнаете, кто работал над созданием усадебного ансамбля и с каким громким заговором связано Архангельское.

Погуляете по живописному парку и увидите дворец, храм-усыпальницу и необычные скульптуры.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 23002 070 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Архангельское — подмосковный Версаль
Архангельское — подмосковный Версаль

Что вас ожидает

Прогулка 👣 в окружении красоты
Вы пройдете по Императорской аллее, построенной в честь приезда Александра I после победы над французами. Рассмотрите элегантный дворец и единственный сохранившийся в стране усадебный театр. Прогуляетесь 👣 по террасам живописного парка с фонтанами и зелеными галереями «берсо». Кроме того, увидите храм-усыпальницу наследника рода Юсуповых, памятник «Летящий ангел» и церковь ⛪ Михаила Архангела, давшую название всему имению.

Местные тайны
Я расскажу, почему еще в 19 веке Архангельское считалось аналогом Центрального парка культуры и отдыха и как создавался удивительный усадебный ансамбль. Поделюсь историями о его знаменитом владельце — князе Николае Юсупове — и о страшном проклятии, преследующем его род. А еще раскрою, как дачная дружба Феликса Юсупова повлияла на убийство Распутина.

Организационные детали

Билеты 🎫 на территорию музея-усадьбы не включены в стоимость — 150 рублей с человека, детям бесплатно.

Начало и место завершения
🚩 у главного входа в усадьбу «Архангельское»
Архангельское — подмосковный Версаль
Архангельское — подмосковный Версаль
Архангельское — подмосковный Версаль
Архангельское — подмосковный Версаль
Архангельское — подмосковный Версаль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина, я историк-любитель и кандидат экономических наук, преподаю в университете. 12 лет изучаю историю Архангельского и семьи Юсуповых. Живу рядом с усадьбой, очень люблю родные места и с удовольствием рассказываю о них гостям.
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