Чудесный выходной в "русском Версале"! Это путешествие в эпоху изящных дам и благородных кавалеров в исторических декорациях уникальной, единственной в России усадьбе, полностью сохранившей непревзойденный архитектурно-парковый ансамбль. Невероятная в своей красоте и изяществе загородная резиденция князей Юсуповых в Архангельском - великолепный оазис роскоши, природного очарования и самого вдохновляющего и приятного отдыха! С самым подробным знакомством с Парадным Двором и Парадными залами Дворца и экскурсией по Французскому парку.

Самая роскошная из всех усадеб вблизи Москвы, сохранивших свой уникальный дворцово-парковый ансамбль - загородная резиденция князей Юсуповых в Архангельском. Усадьба Архангельское - настоящий шедевр архитектуры и ландшафтного дизайна, с завораживающими видами и перспективами на Москву-реку и заречные дали. Это замечательный оазис самого приятного, вдохновляющего отдыха и погружения в чудесную эпоху изящных дам и благородных кавалеров в исторических декорациях. Изящество и красота архитектуры, созданной лучшими французскими, итальянскими и русскими зодчими по мотивам самых величественных и прекрасных европейских дворцовых комплексов, а также великолепие паркового пространства с обширными террасами, партерами, боскетами и скульптурными группами, снискали Архангельскому славу Подмосковного Версаля. Красотой усадьбы упивался Александр Пушкин и воспевал ее в своих стихах, здесь, в разное время, гостили Карамзин и Вяземский, Бенуа и Коровин, Стравинский. Здесь бывали даже представители императорских фамилий! Александр I и Николай I, Александр II, Александр III и Николай II.

Сегодня и нам посчастливится насладиться красотой и величием этого шедевра. В ходе увлекательной экскурсии 🧭 вы полюбуетесь непревзойденной красотой Парадных залов Большого Дворца. Здесь нас ждут невероятные художественные сокровища и потрясающие открытия!Из величественной центральной анфилады Вестибюля мы попадаем в композиционный центр дворца, двусветный Овальный зал, где проходили парадные приемы и пышные балы. Здесь вы полюбуетесь декоративной росписью стен и плафонов и насладитесь художественной живостью полотна Куртейля Амур и Психея на куполе зала. Роспись стен от пола до потолка Египетской столовой создана по мотивам росписей дворцов правителей Египта эпохи римского господства. Императорский зал, зал Юбера Робера, Антиковый зал, зал Тьеполо Редчайшие раритеты из коллекций князя Юсупова, великолепные живописные полотна, роскошная мебель, часы, массивные и изящные светильники, мощные люстры, статуэтки и милые безделушки тонкой работы настоящее погружение в эпоху изящества, благородства и вкуса! Недаром современники называли Н. Б. Юсупова ценителем и знатоком художеств. Южный фасад великолепного Дворца обращен к парку, широкими террасами спускающемуся к Москве-реке. Роскошь архитектуры и изумительных произведений искусства подчеркивает удивительная, тонкая природная красота, облагороженная и "дополненная" человеком.

Парки Архангельского лучшие образцы "парковой архитектуры" в России. Мы познакомимся с самым роскошным и самым большим Французским регулярным парком. Деревья 🌳 и кустарники французского парка имеют необычную геометрическую форму, а сам парк буквально "построен", как архитектурное сооружение. С Верхней Террасы парка открываются невероятные, завораживающие панорамы на весь парк, усадебные постройки и заречные дали. Открыточные виды и невероятные фото сессии в изумительных перспективах обеспечены! Мы прогуляемся по живописным террасам парка, пройдемся по Пушкинской аллее, украшенной бюстами и статуями античных философов и поэтов, полюбуемся камерным храмом-памятником Екатерине Великой. Оставшееся свободное время вы сможете посвятить самостоятельному знакомству с неисчерпаемым Архангельским, посетить многочисленные выставки или концерты (самостоятельно), а также совершить невероятную, красивейшую фото сессию в антураже роскошнейшей усадьбы Подмосковья. Отличный атмосферный, красивый, вдохновляющий выходной, совсем недалеко от Москвы!