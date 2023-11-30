Взглянуть на Москву по-новому и изучить её архитектурные наряды
Что вы представляете, когда слышите сочетание «русский стиль»? Если речь об одежде, наверняка что-то яркое и богато украшенное.
Архитектурные решения в этом направлении не отстают — зодчие одевали фасады московских домов во всё лучшее сразу. В столице в русском стиле выполнен целый ряд зданий вокруг Красной площади. Каких именно — подробно разберём на экскурсии. В завершении вы сможете подкрепить визуальные впечатления вкусовыми.
Архитектурные решения в этом направлении не отстают — зодчие одевали фасады московских домов во всё лучшее сразу. В столице в русском стиле выполнен целый ряд зданий вокруг Красной площади. Каких именно — подробно разберём на экскурсии. В завершении вы сможете подкрепить визуальные впечатления вкусовыми.
Ближайшие даты:
30
ноя
ноя
7
дек
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наша экскурсия будет проходить по такому маршруту: улица Варварка — Красная площадь — Ветошный переулок — площадь Революции. Мы внимательно разберём основные декоративные приёмы русского стиля, посмотрим на хрестоматийные архитектурные шедевры с нового ракурса, и вы откроете для себя популярные достопримечательности с другой стороны.
Вы увидите:
- кокошники, гирьки и поребрики на фасадах домов
- храмы, палаты, торговые и административные здания с похожим декором
- архитектурный ансамбль Красной площади, оформившийся в конце 19 века
Вы узнаете:
- как архитекторы 19 века работали с наследием, что брали от древней архитектуры, а что делали по-новому
- как на становление русского стиля повлияли купцы, император и политехническая выставка
- можно ли найти здания в русском стиле за границей
Дегустация в русском стиле
А в завершении экскурсии в рюмочной вы попробуете два вида настоек и познакомитесь с историей этого русского напитка.
Организационные детали
- Дегустация напитков входит в стоимость программы
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника Кириллу и Мефодию (м. «Китай-город»)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
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