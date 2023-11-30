Архитектура в русском стиле: групповая пешеходная экскурсия с дегустацией настоек

Взглянуть на Москву по-новому и изучить её архитектурные наряды

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Что вы представляете, когда слышите сочетание «русский стиль»? Если речь об одежде, наверняка что-то яркое и богато украшенное.

Архитектурные решения в этом направлении не отстают — зодчие одевали фасады московских домов во всё лучшее сразу. В столице в русском стиле выполнен целый ряд зданий вокруг Красной площади. Каких именно — подробно разберём на экскурсии. В завершении вы сможете подкрепить визуальные впечатления вкусовыми.
Архитектура в русском стиле: групповая пешеходная экскурсия с дегустацией настоек
Архитектура в русском стиле: групповая пешеходная экскурсия с дегустацией настоек
Архитектура в русском стиле: групповая пешеходная экскурсия с дегустацией настоек
Архитектура в русском стиле: групповая пешеходная экскурсия с дегустацией настоек
Архитектура в русском стиле: групповая пешеходная экскурсия с дегустацией настоек
Архитектура в русском стиле: групповая пешеходная экскурсия с дегустацией настоек
Архитектура в русском стиле: групповая пешеходная экскурсия с дегустацией настоек
Архитектура в русском стиле: групповая пешеходная экскурсия с дегустацией настоек
Ближайшие даты:
30
ноя
7
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наша экскурсия будет проходить по такому маршруту: улица Варварка — Красная площадь — Ветошный переулок — площадь Революции. Мы внимательно разберём основные декоративные приёмы русского стиля, посмотрим на хрестоматийные архитектурные шедевры с нового ракурса, и вы откроете для себя популярные достопримечательности с другой стороны.

Вы увидите:

  • кокошники, гирьки и поребрики на фасадах домов
  • храмы, палаты, торговые и административные здания с похожим декором
  • архитектурный ансамбль Красной площади, оформившийся в конце 19 века

Вы узнаете:

  • как архитекторы 19 века работали с наследием, что брали от древней архитектуры, а что делали по-новому
  • как на становление русского стиля повлияли купцы, император и политехническая выставка
  • можно ли найти здания в русском стиле за границей

Дегустация в русском стиле

А в завершении экскурсии в рюмочной вы попробуете два вида настоек и познакомитесь с историей этого русского напитка.

Организационные детали

  • Дегустация напитков входит в стоимость программы
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Кириллу и Мефодию (м. «Китай-город»)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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