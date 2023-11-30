Что вы представляете, когда слышите сочетание «русский стиль»? Если речь об одежде, наверняка что-то яркое и богато украшенное. Архитектурные решения в этом направлении не отстают — зодчие одевали фасады московских домов во всё лучшее сразу. В столице в русском стиле выполнен целый ряд зданий вокруг Красной площади. Каких именно — подробно разберём на экскурсии. В завершении вы сможете подкрепить визуальные впечатления вкусовыми.

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Описание

Что вас ожидает

Наша экскурсия будет проходить по такому маршруту: улица Варварка — Красная площадь — Ветошный переулок — площадь Революции. Мы внимательно разберём основные декоративные приёмы русского стиля, посмотрим на хрестоматийные архитектурные шедевры с нового ракурса, и вы откроете для себя популярные достопримечательности с другой стороны.

Вы увидите:

кокошники, гирьки и поребрики на фасадах домов

храмы, палаты, торговые и административные здания с похожим декором

архитектурный ансамбль Красной площади, оформившийся в конце 19 века

Вы узнаете:

как архитекторы 19 века работали с наследием, что брали от древней архитектуры, а что делали по-новому

как на становление русского стиля повлияли купцы, император и политехническая выставка

можно ли найти здания в русском стиле за границей

Дегустация в русском стиле

А в завершении экскурсии в рюмочной вы попробуете два вида настоек и познакомитесь с историей этого русского напитка.

Организационные детали