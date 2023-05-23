На экскурсии мы познакомимся как со знаменитыми постройками архитектора, так и малоизвестными. И, что очень важно, узнаем что происходило с архитектором, когда он еще не был известен? Как провел детство, юность, с кем дружил, на ком женился? Какие радости и трагедии в его жизни он зашифровал в зданиях.

Мы научимся читать и понимать мистическую архитектуру Франца Осиповича. Узнаем какие технические новшества он привнес в дома и как менял облик Москвы.