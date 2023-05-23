Познакомьтесь с мистической архитектурой Франца Осиповича на экскурсии по Москве
Что вас ожидает:
- Тверской бульвар
- Улица Спиридоновка
- Патриаршие пруды
- Ермолаевский переулок
- Улица Большая Садовая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
На экскурсии мы познакомимся как со знаменитыми постройками архитектора, так и малоизвестными. И, что очень важно, узнаем что происходило с архитектором, когда он еще не был известен? Как провел детство, юность, с кем дружил, на ком женился? Какие радости и трагедии в его жизни он зашифровал в зданиях.
Мы научимся читать и понимать мистическую архитектуру Франца Осиповича. Узнаем какие технические новшества он привнес в дома и как менял облик Москвы.
Программа
Итак, на экскурсии мы посмотрим 7 построек:
- палаты, которые архитектор перестроил для «водочного короля» Смирнова;
- одна из первых работ Шехтеля — фасад театра им. В. Маяковского;
- признанный во всем мире образец модерна;
- жилище для супруги Морозова в готических мотивах;
- типография, где произошел синтез фабричного помещения с модным фасадом;
- дома самого архитектора в разных стилях.
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Москве
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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