Предлагаем вам посетить экскурсию по архитектурному шедевру 30-х годов 20-го века - Северному Речному Вокзалу. Подняться с открытием навигации на крышу роскошного здания середины прошлого столетия и насладиться потрясающим видом на канал имени Москвы.

На экскурсии поговорим об истории города, изучим детали интерьера речного вокзала, насладимся историями о смелых и творческих людях, узнаем трагические истории создания канала имени Москвы и о том, какие новые профессии появились благодаря этому уникальному архитектурному проекту.

Вас ожидает полное погружение в архитектуру транспортного дворца на берегу реки.

Северный речной вокзал появился в эпоху грандиозных строек и бурного развития Москвы. Здание вокзала - один из узнаваемых символов Москвы, который можно увидеть во многих отечественных кинофильмах - «Волга-Волга», «Новая Москва», «Коллеги», «Гонки по вертикали», «По семейным обстоятельствам» и других.

Главная тема в архитектурно-художественном оформлении Северного речного вокзала - образ Москвы как порта пяти морей. Здание напоминает огромный двухпалубный корабль. Отсюда уходят в дальнее плавание белоснежные круизные лайнеры и теплоходы, по рекам России к акваториям Белого, Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского морей.

Что вас ожидает: