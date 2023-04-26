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Что вас ожидает:
- Парадная лестница
- Верхняя лестничная площадка
- Главный вестибюль
- Зал ожидания
- Восточный парк
- Фонтан Север, Фонтан Юг
- Комната особого назначения
- Крыша Северного речного вокзала
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Предлагаем вам посетить экскурсию по архитектурному шедевру 30-х годов 20-го века - Северному Речному Вокзалу. Подняться с открытием навигации на крышу роскошного здания середины прошлого столетия и насладиться потрясающим видом на канал имени Москвы.
На экскурсии поговорим об истории города, изучим детали интерьера речного вокзала, насладимся историями о смелых и творческих людях, узнаем трагические истории создания канала имени Москвы и о том, какие новые профессии появились благодаря этому уникальному архитектурному проекту.
Вас ожидает полное погружение в архитектуру транспортного дворца на берегу реки.
Северный речной вокзал появился в эпоху грандиозных строек и бурного развития Москвы. Здание вокзала - один из узнаваемых символов Москвы, который можно увидеть во многих отечественных кинофильмах - «Волга-Волга», «Новая Москва», «Коллеги», «Гонки по вертикали», «По семейным обстоятельствам» и других.
Главная тема в архитектурно-художественном оформлении Северного речного вокзала - образ Москвы как порта пяти морей. Здание напоминает огромный двухпалубный корабль. Отсюда уходят в дальнее плавание белоснежные круизные лайнеры и теплоходы, по рекам России к акваториям Белого, Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского морей.
Что вас ожидает:
- Архитектурная экскурсия по Северному речному вокзалу;
- Одна из прекрасных террас города с захватывающим видом на канал имени Москвы;
- Прогулка по крыше Северного вокзала с началом навигации (ориентировочно середина апреля до середины октября).
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Место начала и завершения?
- Москва, Ленинградское ш. , 51
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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