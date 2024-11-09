Москва строилась и перестраивалась, сгорала и воскресала из пепла.
Так город «оброс» разными архитектурными стилями — вы познакомитесь с ними на примере зданий разных лет в районе Мясницкой улицы и Чистых прудов.
Поймете особенности самых распространенных стилей столицы, по-новому взглянете на ее контрасты и услышите сюжеты из прошлого.
Так город «оброс» разными архитектурными стилями — вы познакомитесь с ними на примере зданий разных лет в районе Мясницкой улицы и Чистых прудов.
Поймете особенности самых распространенных стилей столицы, по-новому взглянете на ее контрасты и услышите сюжеты из прошлого.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
По Мясницкой и окрестностям
От Красных ворот до Лубянки — мы погуляем по одной из центральных улиц Москвы и соседним переулкам. В маршрут войдут и советские здания, и старинные особняки. Например, вы увидите:
- Английский замок и китайскую пагоду в Москве
- Церковь, бросившую вызов кремлевской колокольне
- Здание Наркомзема и дом Центросоюза
- Дом, где ночевал Наполеон, и другие любопытные объекты.
Стили и эпохи
Сначала я буду рассказывать об истории и постройке здания, затем о его знаменитых владельцах или гостях и, наконец, об архитектурных особенностях. Как отличить классицизм от барокко и модерн от эклектики? Что такое ротонда и пилястра? Вы получите ответы, в деталях рассматривая фасады. И в том числе узнаете:
- Что такое замковый камень и для чего он нужен
- Как связаны католики и работники министерства сельского хозяйства
- Где Грибоедов писал «Горе от ума»
- Сколько на самом деле построено сталинских высоток
- И как один швейцарец изменил Россию навсегда.
в субботу в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Красные ворота
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 2299 туристов
Всем привет! Меня зовут Никита, я аккредитированный экскурсовод по Москве. Так как я не коренной москвич, а «понаехавший», с большим любопытством изучаю Москву, впитываю всю самую интересную информацию и с радостью делюсь ею с вами, моими экскурсантами!Задать вопрос
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