Архитектурная Москва. Групповая экскурсия

Разобраться в многообразии столичных стилей и открыть хроники интересных домов
Москва строилась и перестраивалась, сгорала и воскресала из пепла.

Так город «оброс» разными архитектурными стилями — вы познакомитесь с ними на примере зданий разных лет в районе Мясницкой улицы и Чистых прудов.

Поймете особенности самых распространенных стилей столицы, по-новому взглянете на ее контрасты и услышите сюжеты из прошлого.
Архитектурная Москва. Групповая экскурсия
Архитектурная Москва. Групповая экскурсия
Архитектурная Москва. Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

По Мясницкой и окрестностям

От Красных ворот до Лубянки — мы погуляем по одной из центральных улиц Москвы и соседним переулкам. В маршрут войдут и советские здания, и старинные особняки. Например, вы увидите:

  • Английский замок и китайскую пагоду в Москве
  • Церковь, бросившую вызов кремлевской колокольне
  • Здание Наркомзема и дом Центросоюза
  • Дом, где ночевал Наполеон, и другие любопытные объекты.

Стили и эпохи

Сначала я буду рассказывать об истории и постройке здания, затем о его знаменитых владельцах или гостях и, наконец, об архитектурных особенностях. Как отличить классицизм от барокко и модерн от эклектики? Что такое ротонда и пилястра? Вы получите ответы, в деталях рассматривая фасады. И в том числе узнаете:

  • Что такое замковый камень и для чего он нужен
  • Как связаны католики и работники министерства сельского хозяйства
  • Где Грибоедов писал «Горе от ума»
  • Сколько на самом деле построено сталинских высоток
  • И как один швейцарец изменил Россию навсегда.

в субботу в 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Красные ворота
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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