Москва строилась и перестраивалась, сгорала и воскресала из пепла. Так город «оброс» разными архитектурными стилями — вы познакомитесь с ними на примере зданий разных лет в районе Мясницкой улицы и Чистых прудов. Поймете особенности самых распространенных стилей столицы, по-новому взглянете на ее контрасты и услышите сюжеты из прошлого.

Описание экскурсии

По Мясницкой и окрестностям

От Красных ворот до Лубянки — мы погуляем по одной из центральных улиц Москвы и соседним переулкам. В маршрут войдут и советские здания, и старинные особняки. Например, вы увидите:

Английский замок и китайскую пагоду в Москве

Церковь, бросившую вызов кремлевской колокольне

Здание Наркомзема и дом Центросоюза

Дом, где ночевал Наполеон, и другие любопытные объекты.

Стили и эпохи

Сначала я буду рассказывать об истории и постройке здания, затем о его знаменитых владельцах или гостях и, наконец, об архитектурных особенностях. Как отличить классицизм от барокко и модерн от эклектики? Что такое ротонда и пилястра? Вы получите ответы, в деталях рассматривая фасады. И в том числе узнаете: