Лена проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Архитектурная прогулка по Москве

Исследовать древний район Китай-город, научиться отличать ампир от барокко и отыскать двор-колодец

Лена
Лена – Гид из Москвы
Москва — настоящее сокровище для любителей архитектуры.

Вы увидите доходный дом с Атлантами 19 века, одну из легендарных сталинских высоток и современный многоярусный парк 🌳 Горка со сквозными проходами.

А также отыщете в столице «островки» Бруклина и Петербурга и отведаете крендели на старинной улице Солянка.
Задать вопросОбычно отвечает за 49 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 30001 800 ₽ за экскурсиюскидка40%

    Заказать экскурсию
Архитектурная прогулка по Москве
Архитектурная прогулка по Москве

Что вас ожидает

Китай-город изнутри
Мы начнем прогулку 👣 в колоритном районе Китай-город. Вы раскроете секрет его названия и услышите, как менялось его предназначение на протяжении истории 📖. Пройдете по оживленной улице Маросейка и отыщете типичный бруклинский дворик, созданный по инициативе местных жителей. А также увидите синагогу, оцените современный парк 🌳 Горка и заглянете в бронзовые глаза русских царей на Аллее правителей.

Архитектурные секреты Москвы
Москва — отличный город 🏙️ для ценителей архитектуры. Вы увидите знаменитый дом с Атлантами и услышите историю его превращения в элитное жилье. Рассмотрите высотку на Котельнической набережной и научитесь отличать классический стиль от неоклассического, а сталинский ампир от барокко. Кроме того, я объясню, что значит «доходный дом» и «дом-коммуна», и покажу, как выглядят немецкий стиль фахверк и модный сегодня лофт.

Организационные детали

В подарок вы получите мои акварельные открытки, авторский путеводитель по ВДНХ и маршруты для самостоятельных прогулок.

Начало и место завершения
🚩 у метро Китай-город
Архитектурная прогулка по Москве
Архитектурная прогулка по Москве
Архитектурная прогулка по Москве
Архитектурная прогулка по Москве
Архитектурная прогулка по Москве
Архитектурная прогулка по Москве
Архитектурная прогулка по Москве
Архитектурная прогулка по Москве
Архитектурная прогулка по Москве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лена
Лена
Здравствуйте! Я Лена. Родилась в Москве, выросла в Подмосковье. С 10 лет мечтала водить экскурсии. Увлекаюсь архитектурой, акварельной живописью. Изучаю иностранные языки, сейчас — итальянский. Мои экскурсии — это легкие прогулки в дружеской атмосфере, диалог с гостем, а не скучная лекция. Стараюсь рассказывать свои истории и городские легенды с юмором и увлекательно!
Напишите мне

Лена проводит ещё 1 экскурсию

Эпохи Москвы: сладкая обзорная прогулка
скидка40%
3000
1 800
2.5 часа
Эпохи Москвы: сладкая обзорная прогулка
5 отзывов
Увидеть главные памятники столицы от Кремля до Музеона и попробовать культовые конфеты

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1953 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
514 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов