Лена проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Китай-город изнутри

Мы начнем прогулку 👣 в колоритном районе Китай-город. Вы раскроете секрет его названия и услышите, как менялось его предназначение на протяжении истории 📖. Пройдете по оживленной улице Маросейка и отыщете типичный бруклинский дворик, созданный по инициативе местных жителей. А также увидите синагогу, оцените современный парк 🌳 Горка и заглянете в бронзовые глаза русских царей на Аллее правителей.

Архитектурные секреты Москвы

Москва — отличный город 🏙️ для ценителей архитектуры. Вы увидите знаменитый дом с Атлантами и услышите историю его превращения в элитное жилье. Рассмотрите высотку на Котельнической набережной и научитесь отличать классический стиль от неоклассического, а сталинский ампир от барокко. Кроме того, я объясню, что значит «доходный дом» и «дом-коммуна», и покажу, как выглядят немецкий стиль фахверк и модный сегодня лофт.

Организационные детали

В подарок вы получите мои акварельные открытки, авторский путеводитель по ВДНХ и маршруты для самостоятельных прогулок.