в пятницу в 19:00

Что вас ожидает

Самая элитная улица во все времена

Боярские роды, дворянские фамилии, купеческая аристократия, советская партийная и военная элита — именно на Воздвиженке селились сливки общества. Здесь необычен каждый дом, а вместе они складываются в уникальный ансамбль из старинных усадеб и памятников советской архитектуры. С гидом вы отыщете изящный «Дом дурака», увидите изумительный храм в стиле нарышкинского барокко, узнаете, где впервые состоялась «тайная вечеря» с явлением вождя народу — будет множество любопытных фактов и сюжетов.

В Ленинку — под покровом ночи

Даже днем тут необходимо соблюдать тишину — представьте, какова атмосфера в этих стенах ночью! Вы посетите закрытые для читателей подземные помещения и поймёте, как работает система выдачи книг, сколько сотрудников в неё включено и как задействована пневматическая почта. Впечатлитесь убранством читальных залов и пройдёте по подземным коридорам, соединяющим здание библиотеки с домом Пашкова.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Билеты в Российскую Государственную библиотеку им. Ленина входят в стоимость, доплат нет

Первая часть экскурсии пешая, пожалуйста, одевайтесь по погоде и даже немного теплее

Обратите внимание