в пятницу в 19:00

Тайны библиотеки Ленина и аристократичной Воздвиженки

Узнать самое любопытное об улице, где селилась знать, и с ночной экскурсией обойти читальные залы

Эта экскурсия — 2 в 1: сперва вы прогуляетесь по жилой улице, которая начинается у стен Кремля.

Полюбуетесь, как по-московски смешалась архитектура разных эпох, и услышите о знаменитостях, которые проживали на Воздвиженке.

А после, как стемнеет, пройдете в главную библиотеку страны, спуститесь в книгохранилище и разберетесь, как читатели получают свой «заказ».
Тайны библиотеки Ленина и аристократичной Воздвиженки
Тайны библиотеки Ленина и аристократичной Воздвиженки
Тайны библиотеки Ленина и аристократичной Воздвиженки
Тайны библиотеки Ленина и аристократичной Воздвиженки
Тайны библиотеки Ленина и аристократичной Воздвиженки
Тайны библиотеки Ленина и аристократичной Воздвиженки
Тайны библиотеки Ленина и аристократичной Воздвиженки
Тайны библиотеки Ленина и аристократичной Воздвиженки

Что вас ожидает

Самая элитная улица во все времена

Боярские роды, дворянские фамилии, купеческая аристократия, советская партийная и военная элита — именно на Воздвиженке селились сливки общества. Здесь необычен каждый дом, а вместе они складываются в уникальный ансамбль из старинных усадеб и памятников советской архитектуры. С гидом вы отыщете изящный «Дом дурака», увидите изумительный храм в стиле нарышкинского барокко, узнаете, где впервые состоялась «тайная вечеря» с явлением вождя народу — будет множество любопытных фактов и сюжетов.

В Ленинку — под покровом ночи

Даже днем тут необходимо соблюдать тишину — представьте, какова атмосфера в этих стенах ночью! Вы посетите закрытые для читателей подземные помещения и поймёте, как работает система выдачи книг, сколько сотрудников в неё включено и как задействована пневматическая почта. Впечатлитесь убранством читальных залов и пройдёте по подземным коридорам, соединяющим здание библиотеки с домом Пашкова.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Билеты в Российскую Государственную библиотеку им. Ленина входят в стоимость, доплат нет
  • Первая часть экскурсии пешая, пожалуйста, одевайтесь по погоде и даже немного теплее

Обратите внимание

  • При отмене экскурсии с вашей стороны более чем за 48 часов до начала оплата возвращается вам полностью
  • При отмене экскурсии с вашей стороны менее чем за 48 часов до начала предоплата не возвращается (либо возможен перенос на другой день по согласованию. Это связано с тем, что мы покупаем входные билеты заранее.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Арбатская
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в пятницу в 19:00

Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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