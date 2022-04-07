«Арма»: от газового завода к креативному пространству

«Арма»

Мини-группа
«Арма»: от газового завода к креативному пространству
«Арма»: от газового завода к креативному пространству
«Арма»: от газового завода к креативному пространству
«Арма»: от газового завода к креативному пространству
«Арма»: от газового завода к креативному пространству
«Арма»: от газового завода к креативному пространству

Что вас ожидает 🤩

  • Промышленные здания на территории завода "Арма"
  • Обновленные газгольдеры
Бизнес-квартал "Арма" – арт-кластер, возникший в результате реконструкции на месте Московского газового завода.
Промышленная архитектура комплекса делает его одним из самых антуражных и фотогеничных мест в Москве. Я расскажу как заводские территории превратились в самобытный квартал, где работают представители творческих профессий.
Московский газовый завод появился еще в середине XIX века и снабжал город светильным газом. Я расскажу историю уличного освещения Москвы. Вы узнаете как каменный уголь превращался в газ, а газ — в городское освещение. Поговорим об инженерах и архитекторах, с которыми связано возникновение и строительство завода.
Самые старые и необычные сооружения завода - газгольдеры. Вы узнаете, какую функцию они выполняли и что в них находится сейчас. Я расскажу, чем они отличались от подобных европейских образцов и что изменилось в Москве с их появлением.
Территория завода - памятник промышленной архитектуры Москвы. Цилиндрические газгольдеры и "промышленные базилики" - визтная карточка "Армы". Мы поговорим о том, что такое кирпичный стиль. Узнаем почему он часто использовался в строительстве фабрик и заводов. Я расскажу о реконструкции зданий и благоустройстве территории.
Сейчас «Арма» получила вторую жизнь, перевоплотившись в арт-центр, в пространстве которого расположились офисы, шоу-румы, студии, кафе, редакции, ателье, клубы и прочие площадки для неординарных и творческих личностей. На территории бывшего завода проходят различные выставки и вечеринки. Вы узнаете, какие известные компании и креативные пространства располагаются на территории бизнес-квартала.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро «Чкаловская». Выход № 5
Завершение: Бизнес-квартал «Арма». Нижний Сусальный переулок, 5 ст2
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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