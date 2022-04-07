Бизнес-квартал "Арма" – арт-кластер, возникший в результате реконструкции на месте Московского газового завода.

Промышленная архитектура комплекса делает его одним из самых антуражных и фотогеничных мест в Москве. Я расскажу как заводские территории превратились в самобытный квартал, где работают представители творческих профессий.

Московский газовый завод появился еще в середине XIX века и снабжал город светильным газом. Я расскажу историю уличного освещения Москвы. Вы узнаете как каменный уголь превращался в газ, а газ — в городское освещение. Поговорим об инженерах и архитекторах, с которыми связано возникновение и строительство завода.

Самые старые и необычные сооружения завода - газгольдеры. Вы узнаете, какую функцию они выполняли и что в них находится сейчас. Я расскажу, чем они отличались от подобных европейских образцов и что изменилось в Москве с их появлением.

Территория завода - памятник промышленной архитектуры Москвы. Цилиндрические газгольдеры и "промышленные базилики" - визтная карточка "Армы". Мы поговорим о том, что такое кирпичный стиль. Узнаем почему он часто использовался в строительстве фабрик и заводов. Я расскажу о реконструкции зданий и благоустройстве территории.

Сейчас «Арма» получила вторую жизнь, перевоплотившись в арт-центр, в пространстве которого расположились офисы, шоу-румы, студии, кафе, редакции, ателье, клубы и прочие площадки для неординарных и творческих личностей. На территории бывшего завода проходят различные выставки и вечеринки. Вы узнаете, какие известные компании и креативные пространства располагаются на территории бизнес-квартала.