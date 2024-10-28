Приходите к нам с опытом или без — преподаватель студии будет рядом на каждом этапе и поможет со всеми сложностями.
За три часа вы нарисуете красивую картину, насладитесь вином и отдохнёте душой в атмосфере праздника и творчества!
За три часа вы нарисуете красивую картину, насладитесь вином и отдохнёте душой в атмосфере праздника и творчества!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 23:00
Описание мастер-класса
- Приглашаем вас в уютную студию в центре Москвы. С бокалом вина и под музыку вы напишите собственную картину.
- Тему рисунка вы сможете подобрать заранее либо выбрать из представленных у нас референсов.
- Картины пишем на холсте 30 на 40 масляными красками или акрилом на выбор.
- Преподаватель-художник будет сопровождать вас на каждом этапе. Расскажет, как создать картину, которая идеально впишется в домашний интерьер. И покажет тонкости рисования разными материалами и инструментами.
- Картину можно сразу забрать с собой, даже если она написана маслом. Мастер поможет упаковать работу.
Организационные детали
- На арт-вечеринку можно в любом возрасте! Мы предложим вам вино, воду, кофе или чай на выбор.
- Вечеринку проведёт один из художников студии.
ежедневно в 09:00 и 23:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 23:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София — Организатор в Москве
Проводим лучше арт-вечеринки в самом центре Москве! За 3 часа вы создадите любую картину с помощью наших профессиональных художников-преподавателей. Вас угостят чаем, сладостями и вином. Вы прекрасно проведёте вечер в нашей эстетичной студии!Задать вопрос
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