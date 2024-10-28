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Приходите к нам с опытом или без — преподаватель студии будет рядом на каждом этапе и поможет со всеми сложностями.



За три часа вы нарисуете красивую картину, насладитесь вином и отдохнёте душой в атмосфере праздника и творчества!