Арт-вечеринка в Москве: мастер-класс по живописи

С бокалом вина написать картину под руководством опытного художника
Приходите к нам с опытом или без — преподаватель студии будет рядом на каждом этапе и поможет со всеми сложностями.

За три часа вы нарисуете красивую картину, насладитесь вином и отдохнёте душой в атмосфере праздника и творчества!
Арт-вечеринка в Москве: мастер-класс по живописи
Арт-вечеринка в Москве: мастер-класс по живописи
Арт-вечеринка в Москве: мастер-класс по живописи
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 23:00

Описание мастер-класса

  • Приглашаем вас в уютную студию в центре Москвы. С бокалом вина и под музыку вы напишите собственную картину.
  • Тему рисунка вы сможете подобрать заранее либо выбрать из представленных у нас референсов.
  • Картины пишем на холсте 30 на 40 масляными красками или акрилом на выбор.
  • Преподаватель-художник будет сопровождать вас на каждом этапе. Расскажет, как создать картину, которая идеально впишется в домашний интерьер. И покажет тонкости рисования разными материалами и инструментами.
  • Картину можно сразу забрать с собой, даже если она написана маслом. Мастер поможет упаковать работу.

Организационные детали

  • На арт-вечеринку можно в любом возрасте! Мы предложим вам вино, воду, кофе или чай на выбор.
  • Вечеринку проведёт один из художников студии.

ежедневно в 09:00 и 23:00

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 23:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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