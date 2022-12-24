3 января в 15:00

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На программе «Тайна космической черепахи» мы будем:
Узнавать, как магические предметы и животные, помогают Времени и художникам-магам сохранять знания о целостности и гармонии нашего Мира;
Постигать, как в одной картине можно собрать космическую Вселенную;
Удивляться тому, что картины могут быть похожи на книги, а книги - на картины и тому, что есть картины – кристаллы и картины-ландшафты;
Слушать как картины превращаются в рельефы и могут быть отпечатаны, как книги, и что значат изображенные там знаки и символы, и почему какие-то картины можно повторить (офорт), а какие-то – нет;
Выяснять какой бывает живопись и коллаж, и как «открыть» картину при помощи света;
Слушать легенды о Черепахе и о том, как черепаха стала Моделью Мироздания для разных народов и культур;
Находить свой дом на карте «Московской черепахи» и 12 фрагментов пазла-панциря;
Разгадывать тайны Черепах Дмитрия Плавинского и послания на его офортах;
Создавать свою монограмму, зашифровав на сложившемся панцире автора Черепахи-пазла.
В конце, ни один ребенок не останется без подарков, ведь с собой они заберут настоящую магическую карту, созданную своими руками в папке-кристалле и наклейки с изображением самых удивительных черепах, существующих в мире и картину-пазл «Космическая черепаха» из 300 деталей формата А3, в тубусе.
Новогодний цирк.
А когда разгадаем тайну космической ЧЕРЕПАХИ, поедем в Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре смотреть новогоднюю программу «Двое из ларца». Новогодняя елка в цирке на Цветном бульваре одна из самых любимых в Москве. Ежегодно праздничное мероприятие собирает под куполом цирка тысячи мальчишек и девчонок вмести с их родителями. Все что происходит в этот сказочный вечер не знает возрастных границ, ведь все от мала до велика любят настоящий цирк, а особенно новогоднее представление в цирке Никулина.
Важная информация:
Программа рассчитана на детей от 6 до 15 лет.
3 января в 15:00
Ответы на вопросы
Что входит
Познавательный квест
Творческий мастер-класс
Трансфер со Снегурочкой в Цирк
Новогодняя елка в цирке Никулина
Подарок
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Музей AZ, 2-я Тверская-Ямская ул. , 20-22
Завершение: Цветной б-р, 13
Когда и сколько длится?
Когда: 3 января в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.