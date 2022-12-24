3 января в 15:00

Арт-Ёлка в музее AZ и цирк на Цветном бульваре

Начнем праздник на новогодней детской интерактивной программе «Тайна космической черепахи»

Начнем праздник на новогодней детской интерактивной программе «Тайна космической черепахи».

Здесь маленьких гостей ждет квест по музею с погружением в мир таинственного художника Дмитрия Плавинского.

А когда разгадаем тайну космической черепахи, поедем в Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре, чтобы посмотреть новогоднюю программу «Двое из ларца».
Арт-Ёлка в музее AZ и цирк на Цветном бульваре
Арт-Ёлка в музее AZ и цирк на Цветном бульваре
Арт-Ёлка в музее AZ и цирк на Цветном бульваре
Арт-Ёлка в музее AZ и цирк на Цветном бульваре
Арт-Ёлка в музее AZ и цирк на Цветном бульваре
Арт-Ёлка в музее AZ и цирк на Цветном бульваре
Ближайшие даты:
3
янв
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Описание

На программе «Тайна космической черепахи» мы будем:

  • Узнавать, как магические предметы и животные, помогают Времени и художникам-магам сохранять знания о целостности и гармонии нашего Мира;
  • Постигать, как в одной картине можно собрать космическую Вселенную;
  • Удивляться тому, что картины могут быть похожи на книги, а книги - на картины и тому, что есть картины – кристаллы и картины-ландшафты;
  • Слушать как картины превращаются в рельефы и могут быть отпечатаны, как книги, и что значат изображенные там знаки и символы, и почему какие-то картины можно повторить (офорт), а какие-то – нет;
  • Выяснять какой бывает живопись и коллаж, и как «открыть» картину при помощи света;
  • Слушать легенды о Черепахе и о том, как черепаха стала Моделью Мироздания для разных народов и культур;
  • Находить свой дом на карте «Московской черепахи» и 12 фрагментов пазла-панциря;
  • Разгадывать тайны Черепах Дмитрия Плавинского и послания на его офортах;
  • Создавать свою монограмму, зашифровав на сложившемся панцире автора Черепахи-пазла.
  • В конце, ни один ребенок не останется без подарков, ведь с собой они заберут настоящую магическую карту, созданную своими руками в папке-кристалле и наклейки с изображением самых удивительных черепах, существующих в мире и картину-пазл «Космическая черепаха» из 300 деталей формата А3, в тубусе.
  • Новогодний цирк.
  • А когда разгадаем тайну космической ЧЕРЕПАХИ, поедем в Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре смотреть новогоднюю программу «Двое из ларца». Новогодняя елка в цирке на Цветном бульваре одна из самых любимых в Москве. Ежегодно праздничное мероприятие собирает под куполом цирка тысячи мальчишек и девчонок вмести с их родителями. Все что происходит в этот сказочный вечер не знает возрастных границ, ведь все от мала до велика любят настоящий цирк, а особенно новогоднее представление в цирке Никулина.

Важная информация:

Программа рассчитана на детей от 6 до 15 лет.

3 января в 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Познавательный квест
  • Творческий мастер-класс
  • Трансфер со Снегурочкой в Цирк
  • Новогодняя елка в цирке Никулина
  • Подарок
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Музей AZ, 2-я Тверская-Ямская ул. , 20-22
Завершение: Цветной б-р, 13
Когда и сколько длится?
Когда: 3 января в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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