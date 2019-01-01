  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Аудиоэкскурсия Москва мистическая: дома с привидениями и Булгаковские места

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Москвы
Аудиоэкскурсия Москва мистическая: дома с привидениями и Булгаковские места
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🎄На новый год!
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 090 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Аудиоэкскурсия Москва мистическая: дома с привидениями и Булгаковские места
Аудиоэкскурсия Москва мистическая: дома с привидениями и Булгаковские места

Что вы увидите

  • Красная площадь
  • Манежная площадь
  • Александровский сад
  • Дом Пашкова, где живет приведение бывшего владельца дома
  • Дом с приведением книговеда Рубакина
  • Дом Гоголя на Никитском бульваре
  • Особняк Тарасова, где произошло убийство
  • Патриаршие пруды
  • Дом Патриарх
  • Квартира Булгакова
  • Сад Аквариум
  • И многое другое!
Эта экскурсия ⛳ проведет вас по самым загадочным и мистическим местам Москвы.
Вы узнаете, какой тайник скрывают кремлевские стены и какие призраки и почему там живут по сей день. Послушаете о пророчествах, леденящих душу, которые предсказывал Василий Блаженный — тот самый, чьим именем назван самый загадочный храм Москвы. А также узнаете, какое отношение имел к этому храму Леонардо да Винчи.
Мы окажемся во временном портале, в котором некогда оказалась Маргарита — главная героиня романа «Мастер и Маргарита» Булгакова, и даже сможем найти скамейку, на которой она сидела в Александровском саду. Повстречаем призрак царевны Софьи, вглядывающийся в лица людей в надежде увидеть любимого, призрак Фанни Каплан, а так же фантом влюбленной пары на Большом каменном мосту.
Ощутим всю мистику церкви Большое Вознесение и представим все загадочные события, которые происходили во время венчания Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Гончаровой. Окажемся в том самом дворе, где жил и творил Михаил Булгаков, и узнаем, как жители дома ощутили всю необъяснимую силу романа на себе. И, конечно, посетим самое загадочное место, окутанное зловещим шлейфом необъяснимых появлений призраков и фантомов — Патриаршие пруды.
Окунитесь в мистическую Москву и прочувствуйте невероятную энергетику таинственных мест столицы!
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 метро Охотный ряд (пл. Красная, 1)
Место завершения
🏁 Сад «Аквариум» (ул. Большая Садовая, 14)
Аудиоэкскурсия Москва мистическая: дома с привидениями и Булгаковские места
Аудиоэкскурсия Москва мистическая: дома с привидениями и Булгаковские места
Аудиоэкскурсия Москва мистическая: дома с привидениями и Булгаковские места
Аудиоэкскурсия Москва мистическая: дома с привидениями и Булгаковские места

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

WeGoTrip проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия в приложении: Квест по Красной площади для взрослых и детей
790
2 часа
Экскурсия в приложении: Квест по Красной площади для взрослых и детей
4 отзыва
Аудиоэкскурсия с приложением: Прогулка по необычным дворам и скверам Москвы
1 290
2 часа
Аудиоэкскурсия с приложением: Прогулка по необычным дворам и скверам Москвы
1 отзыв
Аудиоэкскурсия в приложении: Квест по тайнам Большой Полянки
1 090
3 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Квест по тайнам Большой Полянки
Непарадная Москва: от храма Христа Спасителя до Красной площади
790
1 час
Непарадная Москва: от храма Христа Спасителя до Красной площади
Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка по неизведанному Арбату
790
1 час
Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка по неизведанному Арбату
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие сквозь века. Тверская улица
790
1 час
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие сквозь века. Тверская улица

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
2049 отзывов
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
537 отзывов
Бункер Сталина-42. Гриф снят
900
1.17 часа
Бункер Сталина-42. Гриф снят
346 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия по Москве
590
2 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Москве
325 отзывов
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
550
1.5 часа
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
302 отзыва
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
скидка10%
700
630
3 часа
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
199 отзывов
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки