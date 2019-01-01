Эта экскурсия ⛳ проведет вас по самым загадочным и мистическим местам Москвы.

Вы узнаете, какой тайник скрывают кремлевские стены и какие призраки и почему там живут по сей день. Послушаете о пророчествах, леденящих душу, которые предсказывал Василий Блаженный — тот самый, чьим именем назван самый загадочный храм Москвы. А также узнаете, какое отношение имел к этому храму Леонардо да Винчи.

Мы окажемся во временном портале, в котором некогда оказалась Маргарита — главная героиня романа «Мастер и Маргарита» Булгакова, и даже сможем найти скамейку, на которой она сидела в Александровском саду. Повстречаем призрак царевны Софьи, вглядывающийся в лица людей в надежде увидеть любимого, призрак Фанни Каплан, а так же фантом влюбленной пары на Большом каменном мосту.

Ощутим всю мистику церкви Большое Вознесение и представим все загадочные события, которые происходили во время венчания Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Гончаровой. Окажемся в том самом дворе, где жил и творил Михаил Булгаков, и узнаем, как жители дома ощутили всю необъяснимую силу романа на себе. И, конечно, посетим самое загадочное место, окутанное зловещим шлейфом необъяснимых появлений призраков и фантомов — Патриаршие пруды.

Окунитесь в мистическую Москву и прочувствуйте невероятную энергетику таинственных мест столицы!