Что вас ждет

Ваша экскурсия по Воздвиженке начнется у величественного здания в стиле «сталинский ампир» - Российской Государственной библиотеки. А дальше, передвигаясь по небольшим переулкам и улицам, вы начнете исследовать Москву.

По пути аудиогид расскажет вам об истории Москвы разных веков, вы узнаете, какие тайны хранят особняки и доходные дома и что располагается там в настоящее время. А ближе к концу прогулки вы окажитесь у одного из самых необычных зданий Москвы - особняка-крепости, построенного в стиле старинного португальского замка.

Организационные моменты