Аудиоэкскурсия по Воздвиженке и её окрестностям

Отправляйтесь на прогулку по нетуристическому району Москвы - улице Воздвиженке и ее окрестностям

Отправляйтесь на прогулку по нетуристическому району Москвы — улице Воздвиженке и ее окрестностям.

Воздвиженка — одна из старейших улиц Москвы.

На протяжении долгих семи веков создавался и видоизменялся архитектурный облик этого района.

В XVII веке здесь стали появляться купеческие дворы и дворянские усадьбы, а в XX веке рядом с ними выросли советские небоскребы и монументальные строения.
Аудиоэкскурсия по Воздвиженке и её окрестностям
Аудиоэкскурсия по Воздвиженке и её окрестностям
Аудиоэкскурсия по Воздвиженке и её окрестностям
Аудиоэкскурсия по Воздвиженке и её окрестностям
Аудиоэкскурсия по Воздвиженке и её окрестностям
Аудиоэкскурсия по Воздвиженке и её окрестностям

Что вы увидите 🤩

  • Российская государственная библиотека
  • Церковь Знамения иконы Божией Матери
  • Академический театр им. В. Маяковского
  • Доходный дом княгини Шаховской
  • Российская академия театрального искусства
  • Особняк Морозова
  • Городская усадьба Шаховских
Что вас ждет
Ваша экскурсия по Воздвиженке начнется у величественного здания в стиле «сталинский ампир» - Российской Государственной библиотеки. А дальше, передвигаясь по небольшим переулкам и улицам, вы начнете исследовать Москву.
По пути аудиогид расскажет вам об истории Москвы разных веков, вы узнаете, какие тайны хранят особняки и доходные дома и что располагается там в настоящее время. А ближе к концу прогулки вы окажитесь у одного из самых необычных зданий Москвы - особняка-крепости, построенного в стиле старинного португальского замка.
Организационные моменты
  • Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.
  • До визита найдите СМС со ссылкой от WeGoTrip, скачайте экскурсию. Экскурсия начнется автоматически, как только вы придете на стартовую точку. СМС приходит в течение 15 минут после заказа.
  • Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?
  • Звоните или пишите в WhatsApp на ‭+7 (812) 602 74-95.
  • Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?
  • 1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456».
  • 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».
  • 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
  • Как моя семья или друзья откроют экскурсию?
  • Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Аудиоэкскурсия в приложении
790 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем
Начало: улица Воздвиженка, 3/5
Завершение: Арбатская площадь, 14
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Вы можете выбрать любое удобное время

WeGoTrip
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