Что вас ждет
Ваша экскурсия по Воздвиженке начнется у величественного здания в стиле «сталинский ампир» - Российской Государственной библиотеки. А дальше, передвигаясь по небольшим переулкам и улицам, вы начнете исследовать Москву.
По пути аудиогид расскажет вам об истории Москвы разных веков, вы узнаете, какие тайны хранят особняки и доходные дома и что располагается там в настоящее время. А ближе к концу прогулки вы окажитесь у одного из самых необычных зданий Москвы - особняка-крепости, построенного в стиле старинного португальского замка.
Организационные моменты
- Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.
- До визита найдите СМС со ссылкой от WeGoTrip, скачайте экскурсию. Экскурсия начнется автоматически, как только вы придете на стартовую точку. СМС приходит в течение 15 минут после заказа.
- Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?
- Звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
- Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?
- 1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456».
- 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».
- 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
- Как моя семья или друзья откроют экскурсию?
- Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.