ВС, ЧТ, ПТ, СБ: 10:00 — 21:00, ВТ, СР: 10:00 — 18:00, выходной ПН

В творчестве Михаила Александровича Врубеля выразилось всё самое красивое и самое печальное, на что была способна эпоха конца XIX начала XX века.

Наследие Врубеля давно уже стало драгоценным достоянием русской культуры. Искусство никакого другого художника не вызывало столь противоречивые оценки. Врубеля поднимали на щит, как великого борца с мировой пошлостью и отворачивались от него, как от проводника салонности и банальности.

Его мировоззрение опередило время, в котором мастер жил. С будущим он связан гораздо прочнее, чем в современным ему миром. На выставке собрано около 300 работ мастера - как живописных, так и графических.

Экскурсия по выставке включает в себя подробный путеводитель по всем разделам выставки – от демониады до "Шестикрылого серафима", от мерцающих космической красотой майолик до карандашных набросков, сделанных в последние годы жизни. На выставке не просто собраны произведения, хранящиеся в разных музеях, в выставочных залах произошли несколько удивительных встреч изумительных полотен Врубеля, написанных по одним мотивам и разделённых временем и судьбой.

Впервые за 65 лет у посетителей есть возможность познакомиться с самым мистическим, самым загадочным и самым неразгаданным мастером своего времени.