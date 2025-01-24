ВС, ЧТ, ПТ, СБ: 10:00 — 21:00, ВТ, СР: 10:00 — 18:00, выходной ПН

Врубель в Новой Третьяковке: аудиоэкскурсия с входным билетом

Врубель в Новой Третьяковке

В группе
до 5 чел.
Врубель в Новой Третьяковке: аудиоэкскурсия с входным билетом
Врубель в Новой Третьяковке: аудиоэкскурсия с входным билетом
Врубель в Новой Третьяковке: аудиоэкскурсия с входным билетом
Врубель в Новой Третьяковке: аудиоэкскурсия с входным билетом
Врубель в Новой Третьяковке: аудиоэкскурсия с входным билетом
Врубель в Новой Третьяковке: аудиоэкскурсия с входным билетом
Врубель в Новой Третьяковке: аудиоэкскурсия с входным билетом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
В творчестве Михаила Александровича Врубеля выразилось всё самое красивое и самое печальное, на что была способна эпоха конца XIX начала XX века.
Наследие Врубеля давно уже стало драгоценным достоянием русской культуры. Искусство никакого другого художника не вызывало столь противоречивые оценки. Врубеля поднимали на щит, как великого борца с мировой пошлостью и отворачивались от него, как от проводника салонности и банальности.
Его мировоззрение опередило время, в котором мастер жил. С будущим он связан гораздо прочнее, чем в современным ему миром. На выставке собрано около 300 работ мастера - как живописных, так и графических.
Экскурсия по выставке включает в себя подробный путеводитель по всем разделам выставки – от демониады до "Шестикрылого серафима", от мерцающих космической красотой майолик до карандашных набросков, сделанных в последние годы жизни. На выставке не просто собраны произведения, хранящиеся в разных музеях, в выставочных залах произошли несколько удивительных встреч изумительных полотен Врубеля, написанных по одним мотивам и разделённых временем и судьбой.
Впервые за 65 лет у посетителей есть возможность познакомиться с самым мистическим, самым загадочным и самым неразгаданным мастером своего времени.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на посещение выставки Врубеля
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: улица Крымский Вал, 10
Завершение: Здание Новой Третьяковки на Крымском валу. Улица Крымский Вал, 10
Когда и сколько длится
Когда: ВС, ЧТ, ПТ, СБ: 10:00 — 21:00, ВТ, СР: 10:00 — 18:00, выходной ПН
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ВС, ЧТ, ПТ, СБ: 10:00 — 21:00, ВТ, СР: 10:00 — 18:00, выходной ПН

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