  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Аудиоэкскурсия с приложением: Москва масонская по Бульварному кольцу

5
5 отзывов
Surprise Me
Surprise Me – Гид из Москвы
Мало кто знает, что по территории Москвы разбросано множество символов Ордена вольных каменщиков.

Знатоки находят их и на здании бывшего Английского клуба на Тверской, и на особняке князя Гагарина на Кропоткинской, и даже на Донском кладбище.

Но только в одном районе Москвы собралось сразу несколько таинственных зданий, отмеченных масонскими знаками.

Хотите увидеть их? Отправляйтесь на самостоятельную экскурсию ⛳ по Бульварному кольцу!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 849 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Аудиоэкскурсия с приложением: Москва масонская по Бульварному кольцу
Аудиоэкскурсия с приложением: Москва масонская по Бульварному кольцу

Что вы увидите

  • храм «в Серебряниках»
  • Хитровка
  • аллея Правителей
  • «Московский Зимний дворец в миниатюре»
  • Меншиковая башня
  • дом Юшкова
  • здания страхового сообщества «Россия»
  • дом князя Шереметева
Ищите мистические символы на фасадах зданий, узнайте, кто из известных людей был членом общества масонов, пройдите про следам таинственного Ордена вольных каменщиков.
Станьте ближе к разгадке секретов тайного общества масонов, или, как из еще называют, Ордена вольных каменщиков.
По территории Москвы разбросано множество таинственных символов. Но только в одном районе города собралось сразу несколько таинственных зданий, отмеченных масонскими знаками. Хотите увидеть их? Отправляйтесь на нашу экскурсию ⛳ по Бульварному кольцу!
Мы начнем с того, что изучим масонские символы на фасаде старинного православного храма «в Серебряниках». Затем отправимся в район, считавшийся самым криминальным в конце 19 века. Но не волнуйтесь — сегодня он абсолютно безопасен. Вы узнаете, кого из Российских царей уже несколько веков подозревают в масонстве, и кто из известных поэтов точно был принят в тайное общество.
После интереснейшего путешествия экскурсия завершится у дома известного масонского деятеля — князя Шереметева.
Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время.
Обратите внимание: Из-за мер профилактики заболевания COVID-19 некоторые объекты экскурсии могут быть временно закрыты для посещения.
Важная информация:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
  • Рекомендуем взять с собой наушники 😃
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 метро «Китай-город»
Место завершения
🏁 У дома известного масонского деятеля — князя Шереметева
Аудиоэкскурсия с приложением: Москва масонская по Бульварному кольцу
Аудиоэкскурсия с приложением: Москва масонская по Бульварному кольцу
Аудиоэкскурсия с приложением: Москва масонская по Бульварному кольцу
Аудиоэкскурсия с приложением: Москва масонская по Бульварному кольцу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Surprise Me
Surprise Me
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

5 отзывов оставили туристы

Surprise Me проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия в приложении: Квест по Красной площади для взрослых и детей
790
2 часа
Экскурсия в приложении: Квест по Красной площади для взрослых и детей
4 отзыва
Экскурсия в приложении: Волшебные дома Остоженки. Московский модерн
790
2 часа
Экскурсия в приложении: Волшебные дома Остоженки. Московский модерн
2 отзыва
Аудиоэкскурсия с приложением: Прогулка по необычным дворам и скверам Москвы
1 290
2 часа
Аудиоэкскурсия с приложением: Прогулка по необычным дворам и скверам Москвы
1 отзыв
Аудиоэкскурсия в приложении: Квест по тайнам Большой Полянки
1 090
3 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Квест по тайнам Большой Полянки
Аудиоэкскурсия в приложении: От храма Христа Спасителя до Красной площади
790
1 час
Аудиоэкскурсия в приложении: От храма Христа Спасителя до Красной площади

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1953 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
514 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов