Ищите мистические символы на фасадах зданий, узнайте, кто из известных людей был членом общества масонов, пройдите про следам таинственного Ордена вольных каменщиков.

Станьте ближе к разгадке секретов тайного общества масонов, или, как из еще называют, Ордена вольных каменщиков.

По территории Москвы разбросано множество таинственных символов. Но только в одном районе города собралось сразу несколько таинственных зданий, отмеченных масонскими знаками. Хотите увидеть их? Отправляйтесь на нашу экскурсию ⛳ по Бульварному кольцу!

Мы начнем с того, что изучим масонские символы на фасаде старинного православного храма «в Серебряниках». Затем отправимся в район, считавшийся самым криминальным в конце 19 века. Но не волнуйтесь — сегодня он абсолютно безопасен. Вы узнаете, кого из Российских царей уже несколько веков подозревают в масонстве, и кто из известных поэтов точно был принят в тайное общество.

После интереснейшего путешествия экскурсия завершится у дома известного масонского деятеля — князя Шереметева.

Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время.

Обратите внимание: Из-за мер профилактики заболевания COVID-19 некоторые объекты экскурсии могут быть временно закрыты для посещения.

Важная информация:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.