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Аудиоэкскурсия в приложении: Мастер и Маргарита с профессором чёрной магии

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Москвы
Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? (с) М.

Булгаков.

Профессор Воланд снова прибыл с визитом в Москву.

Дело неотложное и великой важности, посему ему потребуется ваша помощь.

Не бойтесь, ибо профессор справедлив.

Не просите награды.

Никогда ничего не просите.

Но знайте, что если покажете себя достойным спутником, то вам воздастся по вашим заслугам...
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🥰Романтическая
  • 👻Мистика где-то рядом
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 290 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия в приложении: Мастер и Маргарита с профессором чёрной магии
Аудиоэкскурсия в приложении: Мастер и Маргарита с профессором чёрной магии

Что вы увидите

  • Садовая и Тверская улицы
  • Патриаршие пруды
Интерактивная аудио экскурсия ⛳ по мотивам романа в самом сердце Москвы. Приключение начинается, как ему и подобает, на Патриарших прудах.
Вместе с профессором вы пройдёте по самому центру Москвы — Садовой и Тверской улицам, где повстречаетесь со свидетелями загадочных событий и попытаетесь разгадать причины происходящего. Что вас ждёт:Вместе с профессором вы пройдёте по самому центру Москвы — Садовой и Тверской улицам, где повстречаетесь со свидетелями загадочных событий и попытаетесь разгадать причины происходящего. Приключение начинается, как ему и подобает, на Патриарших прудах.
Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Патриаршие пруды
Место завершения
🏁 музей Булгаковский дом
Аудиоэкскурсия в приложении: Мастер и Маргарита с профессором чёрной магии
Аудиоэкскурсия в приложении: Мастер и Маргарита с профессором чёрной магии
Аудиоэкскурсия в приложении: Мастер и Маргарита с профессором чёрной магии
Аудиоэкскурсия в приложении: Мастер и Маргарита с профессором чёрной магии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Surprise Me
Surprise Me
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