Интерактивная аудио экскурсия ⛳ по мотивам романа в самом сердце Москвы. Приключение начинается, как ему и подобает, на Патриарших прудах.

Вместе с профессором вы пройдёте по самому центру Москвы — Садовой и Тверской улицам, где повстречаетесь со свидетелями загадочных событий и попытаетесь разгадать причины происходящего. Что вас ждёт:Вместе с профессором вы пройдёте по самому центру Москвы — Садовой и Тверской улицам, где повстречаетесь со свидетелями загадочных событий и попытаетесь разгадать причины происходящего. Приключение начинается, как ему и подобает, на Патриарших прудах.

Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.