Прогуляйтесь по самому уютному району города и окунитесь в атмосферу купеческой Москвы, осматривая старинные дома, памятники и переулки.

Отправляйтесь в один из самых уютных районов Москвы — Замоскворечье. Мы покажем вам камерную Москву с небольшими переулками и старинными невысокими домами.

Прогуляемся по Пятницкой улице, которой повезло спастись от советской перестройки. Тут вы сможете прочувствовать дух купеческой разгульной Москвы. Вместе мы разгадаем знаки на роскошном доме купцов Коробковых, который по праву считается одним из красивейших особняков Замоскворечья. Мы расскажем вам, что такое «бовешки», и вы даже сможете отыскать несколько из них.

Во второй половине маршрута прогуляемся по Большой Ордынке и дойдем до дома Ахматовой, которого находится памятник известной писательнице. Мы покажем вам переулки, где лучше всего чувствуется дух уютной старой Москвы. Путешествие закончится у здания водочного магната. Да-да, вы прочитали все верно, а кто им был — узнаете на прогулке!

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️ приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

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