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Экскурсия в приложении: По Замоскворечью. Пятницкая и Ордынка

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Москвы
Экскурсия в приложении: По Замоскворечью.

Пятницкая и Ордынка
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 🧘На выходные
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 790 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в приложении: По Замоскворечью. Пятницкая и Ордынка
Экскурсия в приложении: По Замоскворечью. Пятницкая и Ордынка

Что вы увидите

  • Купеческий дух Пятницкой улицы
  • Один из самых очаровательных памятников Москвы
  • Деревянная усадьба с мезонином
  • Дом, где проживала Анна Ахматова
  • Дом водочного магната
Прогуляйтесь по самому уютному району города и окунитесь в атмосферу купеческой Москвы, осматривая старинные дома, памятники и переулки.
Отправляйтесь в один из самых уютных районов Москвы — Замоскворечье. Мы покажем вам камерную Москву с небольшими переулками и старинными невысокими домами.
Прогуляемся по Пятницкой улице, которой повезло спастись от советской перестройки. Тут вы сможете прочувствовать дух купеческой разгульной Москвы. Вместе мы разгадаем знаки на роскошном доме купцов Коробковых, который по праву считается одним из красивейших особняков Замоскворечья. Мы расскажем вам, что такое «бовешки», и вы даже сможете отыскать несколько из них.
Во второй половине маршрута прогуляемся по Большой Ордынке и дойдем до дома Ахматовой, которого находится памятник известной писательнице. Мы покажем вам переулки, где лучше всего чувствуется дух уютной старой Москвы. Путешествие закончится у здания водочного магната. Да-да, вы прочитали все верно, а кто им был — узнаете на прогулке!
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️ приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Важная информация:

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Аудиогид
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 станция метро «Новокузнецкая»
Место завершения
🏁 Большая Ордынка, 13/9
Экскурсия в приложении: По Замоскворечью. Пятницкая и Ордынка
Экскурсия в приложении: По Замоскворечью. Пятницкая и Ордынка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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