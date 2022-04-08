Добро пожаловать на выставку «Авангард. На телеге в XXI век»! Вас ждет погружение в искусство 1920-х годов и знакомство с неизвестным авангардом.

В Музее русского импрессионизма вы увидите произведения почти всех мэтров русского авангарда, встретитесь с неизвестными работами прославленных мастеров. На выставке представлены картины, которые на сто лет выпали из художественной жизни.

Вы не понимаете авангардистов и не знаете, почему их произведения вызывают ажиотаж? Во время аудиоэкскурсии по выставке у вас будет возможность если не оценить, то хотя бы понять эпатажные работы мастеров нового искусства.

Вас ждут «амазонки русского авангарда», интересные факты из жизни художников и истории невероятных находок.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.

5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.