«Авангард. На телеге в XXI век» - аудиоэкскурсия с билетами на выставку

«Авангард

Индивидуальная
«Авангард. На телеге в XXI век» - аудиоэкскурсия с билетами на выставку
«Авангард. На телеге в XXI век» - аудиоэкскурсия с билетами на выставку
«Авангард. На телеге в XXI век» - аудиоэкскурсия с билетами на выставку
«Авангард. На телеге в XXI век» - аудиоэкскурсия с билетами на выставку
«Авангард. На телеге в XXI век» - аудиоэкскурсия с билетами на выставку
«Авангард. На телеге в XXI век» - аудиоэкскурсия с билетами на выставку
«Авангард. На телеге в XXI век» - аудиоэкскурсия с билетами на выставку
«Авангард. На телеге в XXI век» - аудиоэкскурсия с билетами на выставку

Что вас ожидает 🤩

  • Картины «амазонок русского авангарда»
  • Неизвестные полотна Ильи Машкова
  • Произведения Александры Экстер
  • Уникальный случай двухстороннего отреставрированного произведения искусства
Добро пожаловать на выставку «Авангард. На телеге в XXI век»! Вас ждет погружение в искусство 1920-х годов и знакомство с неизвестным авангардом.
В Музее русского импрессионизма вы увидите произведения почти всех мэтров русского авангарда, встретитесь с неизвестными работами прославленных мастеров. На выставке представлены картины, которые на сто лет выпали из художественной жизни.
Вы не понимаете авангардистов и не знаете, почему их произведения вызывают ажиотаж? Во время аудиоэкскурсии по выставке у вас будет возможность если не оценить, то хотя бы понять эпатажные работы мастеров нового искусства.
Вас ждут «амазонки русского авангарда», интересные факты из жизни художников и истории невероятных находок.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на посещение выставки
  • Билет на посещение постоянной экспозиции музея Русского импрессионизма
  • Посещение спецпроекта «Искусство перевозки искусства»
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинградский проспект, 15 строение 11
Завершение: Музей русского импрессионизма
Когда и сколько длится
Когда: ПН, ВТ, ПТ-ВС: 11:00 – 20:00; СР, ЧТ: 12:00 – 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Покупки». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Покупки». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ПН, ВТ, ПТ-ВС: 11:00 – 20:00; СР, ЧТ: 12:00 – 21:00

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