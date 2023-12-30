Автобусная экскурсия по новогодней Москве с поющим Дедом Морозом (в группе)

Групповая экскурсия в Москве

Полюбоваться нарядной столицей, послушать любимые песни и узнать, наряжал ли Пушкин ёлку

Окунитесь в праздничную атмосферу под душевные песни в живом исполнении, которые всем знакомы! Вы проедете и пройдёте по главным локациям города — увидите Новый Арбат, набережную Москвы-реки и Кремль. Узнаете, когда в России начали ставить ёлку и всегда ли Дед Мороз был добрым. И насладитесь легендарными композициями «Пять минут», «Три белых коня» и другими.
Автобусная экскурсия по новогодней Москве с поющим Дедом Морозом (в группе)
Автобусная экскурсия по новогодней Москве с поющим Дедом Морозом (в группе)
Автобусная экскурсия по новогодней Москве с поющим Дедом Морозом (в группе)
Автобусная экскурсия по новогодней Москве с поющим Дедом Морозом (в группе)
Автобусная экскурсия по новогодней Москве с поющим Дедом Морозом (в группе)
Автобусная экскурсия по новогодней Москве с поющим Дедом Морозом (в группе)
Автобусная экскурсия по новогодней Москве с поющим Дедом Морозом (в группе)
Автобусная экскурсия по новогодней Москве с поющим Дедом Морозом (в группе)
Ближайшие даты:
30
дек
31
дек
1
янв
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Дети до 16 лет1 300 ₽
Льготный (пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи)1 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Музыкальный автобус провезёт вас по самым ярким и блистающим огнями улицам, площадям и бульварам. Вы увидите:

  • Новый Арбат
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятники Петру и Владимиру
  • Древние стены Кремля и Новодевичьего монастыря
  • Украшенные иллюминацией Садовое кольцо и набережные Москвы-реки

Услышите в живом исполнении проверенные временем песни — «Пять минут», «Три белых коня» и другие. А приятным дополнением к музыкальной программе будет рассказы ведущего, из которых вы узнаете:

  • Когда появилась ёлка в России и наряжал ли её Пушкин
  • Всегда ли Дед Мороз был добрым стариком с подарками
  • Чем ещё, кроме игрушек, украшали праздничное дерево
  • Когда в новогодних традициях появилась Снегурочка
  • Чем отличается Дед Мороз от Санта-Клауса и Йоулупукки

Организационные детали

  • Это автобусная экскурсия с остановками и выходами (не менее трёх выходов)
  • Мы оставляем за собой право менять маршрут и музыкальный репертуар без ущерба для общего восприятия праздничного путешествия
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет

Выберите дату при бронировании

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Красные Ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЗимниеЛетниеСвятые местаМонастыри, церкви, храмыКремльПопулярные местаНоводевичий МонастырьХрам Христа СпасителяНабережнаяНовогодние 2024Садовое КольцоНовый АрбатДля студентовСамое главноеУникальный опытНовый год и РождествоДед Мороз

Похожие туры из Москвы

Волшебство новогодней Москвы: групповая автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
Волшебство новогодней Москвы: групповая автобусная экскурсия
Проехать по самым нарядным местам столицы и познакомиться с её знаковыми достопримечательностями
на станции метро «Площадь революции»
15 дек
16 дек
18 дек
20 дек
1 900 за человека
Квест-экскурсия - детская, новогодняя, с подарками
🚶 Пешая
Квест
2 часа
5 отзывов
Квест-экскурсия - детская, новогодняя, с подарками
Послушать увлекательные истории и решить задания от Деда Мороза на прогулке по центру Москвы
в районе метро Лубянка
15 дек
16 дек
18 дек
19 дек
8 000 за всё до 4 чел.
Спасти Новый год: экскурсия-квест по праздничной Москве
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
12 отзывов
Спасти Новый год: экскурсия-квест по праздничной Москве
Услышать необычные истории о сказочном празднике, разгадать загадки и выручить Деда Мороза
у станции метро Театральная площадь
16 дек
17 дек
18 дек
19 дек
9 000 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ