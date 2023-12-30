Полюбоваться нарядной столицей, послушать любимые песни и узнать, наряжал ли Пушкин ёлку
Окунитесь в праздничную атмосферу под душевные песни в живом исполнении, которые всем знакомы! Вы проедете и пройдёте по главным локациям города — увидите Новый Арбат, набережную Москвы-реки и Кремль. Узнаете, когда в России начали ставить ёлку и всегда ли Дед Мороз был добрым. И насладитесь легендарными композициями «Пять минут», «Три белых коня» и другими.
Ближайшие даты:
30
дек
дек
31
дек
дек
1
янв
янв
2
янв
янв
3
янв
янв
4
янв
янв
5
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
|Дети до 16 лет
|1 300 ₽
|Льготный (пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи)
|1 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Музыкальный автобус провезёт вас по самым ярким и блистающим огнями улицам, площадям и бульварам. Вы увидите:
- Новый Арбат
- Храм Христа Спасителя
- Памятники Петру и Владимиру
- Древние стены Кремля и Новодевичьего монастыря
- Украшенные иллюминацией Садовое кольцо и набережные Москвы-реки
Услышите в живом исполнении проверенные временем песни — «Пять минут», «Три белых коня» и другие. А приятным дополнением к музыкальной программе будет рассказы ведущего, из которых вы узнаете:
- Когда появилась ёлка в России и наряжал ли её Пушкин
- Всегда ли Дед Мороз был добрым стариком с подарками
- Чем ещё, кроме игрушек, украшали праздничное дерево
- Когда в новогодних традициях появилась Снегурочка
- Чем отличается Дед Мороз от Санта-Клауса и Йоулупукки
Организационные детали
- Это автобусная экскурсия с остановками и выходами (не менее трёх выходов)
- Мы оставляем за собой право менять маршрут и музыкальный репертуар без ущерба для общего восприятия праздничного путешествия
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Красные Ворота»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 197 туристов
Меня зовут Станислав. Я профессиональный гид, краевед, актёр и писатель. Живу в Москве с раннего детства, окончил ТИ им. Щукина. Путешественники, побывавшие на моих экскурсиях, всегда остаются довольными и возвращаются не единожды.
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