Памятник киногерою Евгения Леонова из к/ф «Джентельмены удачи» Доценту
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Причал "ЦПКиО им. Горького, -Причал "Большой Устьинский мост"
Что вас ожидает:Приглашаем познакомиться с одной из древнейших и красивейших столиц мира. Вы окунетесь в многовековую историю 📖 города и его многообразную архитектуру, увидите знаменитые улицы и проспекты, побываете на центральных площадях и надолго запомните шикарный вид с Воробьевых гор ⛰️. Москва предстанет перед вами во всем великолепии!
Организационные детали:
При форс мажорных ситуациях компания оставляет за собой право на изменение части маршрута без сокращения времени и количества экскурсионных объектов.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Трансфер от Манежной Площади до причала «Большой Устьинский мост» на автобусе.
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Манежная площадь, около памятника Г. К. Жукову
Место завершения
🏁 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.