Что вас ожидает:Приглашаем познакомиться с одной из древнейших и красивейших столиц мира. Вы окунетесь в многовековую историю 📖 города и его многообразную архитектуру, увидите знаменитые улицы и проспекты, побываете на центральных площадях и надолго запомните шикарный вид с Воробьевых гор ⛰️. Москва предстанет перед вами во всем великолепии!

Организационные детали: