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Автобусная экскурсия + Теплоходная прогулка в один день

Москва_с_гидом
Москва_с_гидом – Гид из Москвы
Обзорная автобусная экскурсия ⛳ по центру Москвы.

50 км по главным улицам и площадям столицы ⭐️.

Более 100 памятников истории 📖 и архитектуры Москвы.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 275 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия + Теплоходная прогулка в один день
Автобусная экскурсия + Теплоходная прогулка в один день

Что вы увидите

  • Автобусная экскурсия:
  • Манежная площадь
  • 0 км всех автомобильных дорог
  • России
  • Гостиница Метрополь
  • Театральная площадь
  • Молодежный театр
  • Большой театр
  • Малый театр
  • ЦУМ
  • Китайгородская стена
  • Третьяковский проезд
  • Памятник Ивану Федорову
  • Лубянская площадь
  • Детский мир
  • Политехнический музей
  • Памятник героям Плевны
  • Ильинский сквер
  • Церковь всех Святых на Кулишках
  • Китай-город
  • Зарядье
  • Москворецкий мост
  • Покровский собор
  • Московский Кремль
  • Большой каменный мост
  • Улица Ленивка
  • Дом на набережной
  • Улица Волхонка
  • Государственный музей
  • изобразительных искусств
  • им. А. С. Пушкина
  • Храм Христа Спасителя-Ул. Пречистенка
  • Хамовники
  • Памятник Л. Н. Толстому
  • Ул. Большая Пироговская
  • Архивный городок
  • Медицинский городок
  • Новодевичий монастырь
  • Метромост
  • МГУ
  • Смотровая площадка на Воробьевых горах
  • Церковь Троицы в Воробьях
  • Ближайшие правительственные дачи
  • Киноконцерн «Мосфильм»
  • Аллея звёзд кинематографа
  • Памятник киногерою Евгения Леонова из к/ф «Джентельмены удачи» Доценту
  • Посольский городок
  • Депутатский дом
  • Поклонная гора
  • Кутузовский проспект
  • Триумфальная арка
  • Музей Бородинская панорама
  • Памятники М. И. Кутузову и П. И. Багратиону
  • Гостиница «Украина»
  • Белый дом
  • Новый Арбат
  • Улица Знаменка
  • Дом Пашкова
  • Российская государственная библиотека
  • Манеж
  • Теплоходная прогулка:
  • Манежная площадь
  • 0 км всех автомобильных дорог России
  • Гостиница Метрополь
  • Театральная площадь
  • Молодежный театр
  • Большой театр
  • Малый театр
  • ЦУМ
  • Китайгородская стена
  • Третьяковский проезд
  • Памятник Ивану Федорову
  • Лубянская площадь
  • Детский мир
  • Политехнический музей
  • Памятник героям Плевны
  • Ильинский сквер
  • Церковь всех Святых на Кулишках
  • Китай-город
  • Причал Большой Устьинский мост
  • Парящий мост
  • Парк Зарядье
  • Храм Василия Блаженного
  • Московский Кремль
  • Большой каменный мост
  • Дом на набережной
  • Храм Христа Спасител
  • Памятник "300 лет Российскому флоту"
  • Водоотводной канал
  • Крымский мост
  • Храм Николы в Хамовниках
  • Профессорские дома
  • Главный штаб сухопутных войск РФ
  • Центральный дом художника
  • Стадион "Лужники"
  • Спорткомплекс "Дружба"
  • Метромост
  • Российская академия наук
  • Андреевский монастырь
  • Нескучный сад
  • Театр Эстрады
  • Парк искусств "Музеон"
  • "Красный Октябрь"
  • Причал "Воробьевы горы"
  • Причал "ЦПКиО им. Горького, -Причал "Большой Устьинский мост"
Что вас ожидает:Приглашаем познакомиться с одной из древнейших и красивейших столиц мира. Вы окунетесь в многовековую историю 📖 города и его многообразную архитектуру, увидите знаменитые улицы и проспекты, побываете на центральных площадях и надолго запомните шикарный вид с Воробьевых гор ⛰️. Москва предстанет перед вами во всем великолепии!

Организационные детали:

  • При форс мажорных ситуациях компания оставляет за собой право на изменение части маршрута без сокращения времени и количества экскурсионных объектов.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
  • Трансфер от Манежной Площади до причала «Большой Устьинский мост» на автобусе.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Манежная площадь, около памятника Г. К. Жукову
Место завершения
🏁 По договоренности
Автобусная экскурсия + Теплоходная прогулка в один день
Автобусная экскурсия + Теплоходная прогулка в один день
Автобусная экскурсия + Теплоходная прогулка в один день
Автобусная экскурсия + Теплоходная прогулка в один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Москва_с_гидом
Москва_с_гидом
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