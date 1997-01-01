Мы отправимся на праздничную автобусную экскурсию ⛳ по городу, в ходе которой вы увидите:
Москву в праздничном новогоднем убранстве — с яркой иллюминацией, сказочными городками и ярмарками, современными световыми инсталляциями;
Исторический центр города — уникальные музеи 🖼, величественные соборы, пышные боярские палаты;
Зубчатые стены и башни Кремля;
Александровский сад, Храм Христа Спасителя, похожий на сказочный терем Храм Василия Блаженного, монументальные здания Библиотеки им. Ленина и Государственной Думы;
Ещё одна «визитная карточка» Москвы — Большой театр, не увидев который невозможно уехать из столицы ⭐️. Здесь выступали настоящие легенды, звезды первой величины — Г. Уланова, Ф. Шаляпин, С. Рахманинов;
Мемориальный комплекс на Поклонной горе, ведь это наша слава, память о героях и переломных сражениях Великой Отечественной, место, где особенно остро ощущаешь неразрывную связь поколений;
Частицей будущего в настоящем не зря называют бизнес-квартал Москва-Сити. Этот невероятный, почти фантастический для столицы проект позволил доказать: Москве «к лицу» небоскрёбы;
А какие виды открываются со смотровой площадки на Воробьёвых горах ⛰️ — невозможно удержаться от желания запечатлеть их все, даже не будучи профессиональным фотографом.
Важная информация
Во время экскурсии 🧭 предусмотрены выходы на улицу для осмотра достопримечательностей 🏛️, одеваемся по погоде.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Красная площадь
Место завершения
🏁 Большой театр
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.