Мос-Тур – Гид из Москвы

Приглашаем вас не просто на экскурсию ⛳, а на самый настоящий праздник! Вас ждут весёлые розыгрыши и загадки.



Мы приготовили для вас сюрприз — новогоднюю игру «Что? Где? Когда?» с неожиданными вопросами и весёлыми ответами.



Вместе с вами мы будем загадывать желания в самых волшебных местах Москвы, любоваться праздничной иллюминацией и заряжаться позитивом на следующий год.



Конечно, мы увидим самые главные достопримечательности 🏛️ Москвы и сделаем фотографии 📸 на праздничных смотровых площадках города.



Итак, отправляемся в новогоднее путешествие по столице!