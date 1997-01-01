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Автобусная новогодняя экскурсия-игра «Что? Где? Когда?»

Мос-Тур
Мос-Тур – Гид из Москвы
Приглашаем вас не просто на экскурсию ⛳, а на самый настоящий праздник! Вас ждут весёлые розыгрыши и загадки.

Мы приготовили для вас сюрприз — новогоднюю игру «Что? Где? Когда?» с неожиданными вопросами и весёлыми ответами.

Вместе с вами мы будем загадывать желания в самых волшебных местах Москвы, любоваться праздничной иллюминацией и заряжаться позитивом на следующий год.

Конечно, мы увидим самые главные достопримечательности 🏛️ Москвы и сделаем фотографии 📸 на праздничных смотровых площадках города.

Итак, отправляемся в новогоднее путешествие по столице!
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🎄На новый год!
  • 🧒Подходит для детей
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 440 ₽ за человека

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Автобусная новогодняя экскурсия-игра «Что? Где? Когда?»
Автобусная новогодняя экскурсия-игра «Что? Где? Когда?»

Что вы увидите

  • Собор Василия Блаженного
  • Дом на Набережной
  • Храм Христа Спасителя
  • Воробьевы горы
  • Александровский сад
  • Москва-Сити
  • Поклонная гора
  • Аллея звезд российского кино
  • Библиотека им. В. И. Ленина
  • Государственная Дума
  • Большой театр

Мы отправимся на праздничную автобусную экскурсию ⛳ по городу, в ходе которой вы увидите:

  • Москву в праздничном новогоднем убранстве — с яркой иллюминацией, сказочными городками и ярмарками, современными световыми инсталляциями;
  • Исторический центр города — уникальные музеи 🖼, величественные соборы, пышные боярские палаты;
  • Зубчатые стены и башни Кремля;
  • Александровский сад, Храм Христа Спасителя, похожий на сказочный терем Храм Василия Блаженного, монументальные здания Библиотеки им. Ленина и Государственной Думы;
  • Ещё одна «визитная карточка» Москвы — Большой театр, не увидев который невозможно уехать из столицы ⭐️. Здесь выступали настоящие легенды, звезды первой величины — Г. Уланова, Ф. Шаляпин, С. Рахманинов;
  • Мемориальный комплекс на Поклонной горе, ведь это наша слава, память о героях и переломных сражениях Великой Отечественной, место, где особенно остро ощущаешь неразрывную связь поколений;
  • Частицей будущего в настоящем не зря называют бизнес-квартал Москва-Сити. Этот невероятный, почти фантастический для столицы проект позволил доказать: Москве «к лицу» небоскрёбы;
  • А какие виды открываются со смотровой площадки на Воробьёвых горах ⛰️ — невозможно удержаться от желания запечатлеть их все, даже не будучи профессиональным фотографом.
Важная информация
Во время экскурсии 🧭 предусмотрены выходы на улицу для осмотра достопримечательностей 🏛️, одеваемся по погоде.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Красная площадь
Место завершения
🏁 Большой театр
Автобусная новогодняя экскурсия-игра «Что? Где? Когда?»
Автобусная новогодняя экскурсия-игра «Что? Где? Когда?»
Автобусная новогодняя экскурсия-игра «Что? Где? Когда?»
Автобусная новогодняя экскурсия-игра «Что? Где? Когда?»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мос-Тур
Мос-Тур
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