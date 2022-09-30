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Описание
Что вас ожидает
Экскурсия в красивейших декорациях
Мы встретимся у одного самых нарядных зданий столицы — Дома Пашкова. Это первый в Москве публичный музей и библиотека. Подойдем к дому С. И. Щукина, где располагалась крупнейшая частная коллекция французской живописи. Задержимся у ГМИИ им. Пушкина — музея, в организации которого участвовали многие меценаты и коллекционеры. В нашем маршруте будут еще три великолепных особняка, которые я оставлю в секрете.
Жизнь коллекционеров и их собраний
Я открою вам истории, которые писались за стенами особняков и в светских салонах, погружу в атмосферу старой Москвы и дополню рассказы фотографиями и иллюстрациями. Например, вы узнаете:
Кто из коллекционеров и почему сделал свой дом доступным для посещения публики;
Какие коллекции московских собирателей сегодня оцениваются в 5-8 млрд евро;
Какой советский скульптор происходил из династии богатых рижских купцов-коллекционеров;
Почему Сергей Третьяков считался более знаменитым, чем его брат Павел;
Как случилось, что художник Матисс отказывался уезжать из московского особняка Сергея Щукина.
В итоге за время экскурсии вы поймете, какие коллекции и как сформировали основу собраний Третьяковской галереи, Пушкинского музея и Эрмитажа.
Кому подойдет экскурсия
Влюбленным в искусство, конечно!
Организационные детали
Экскурсия продлится 2,5-3 часа. По пути зайдем в очаровательное кафе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Дома Пашкова (метро Боровицкая)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Меня зовут Екатерина Лайтер. Я искусствовед, родилась в Москве. Я обожаю искусство, а еще больше мне нравится делиться своей любовью с другими людьми. Я выступаю как лектор и как гид. На моих мероприятиях у людей загораются глаза. Моя главная цель, чтобы мои гости получили на экскурсии удовольствие!