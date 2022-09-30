Моя экскурсия посвящена людям, без которых русское искусство было бы совсем не таким, каким мы его знаем. Мы поговорим о жизни, работе и художественных вкусах коллекционеров Третьяковых, Морозовых, Щукиных и других. Не спеша будем гулять по прекрасным улицам и переулкам в центре, рассматривая особняки. Темой экскурсии я горю уже не один год — зажгу ею и вас!

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Описание

Что вас ожидает

Экскурсия в красивейших декорациях

Мы встретимся у одного самых нарядных зданий столицы — Дома Пашкова. Это первый в Москве публичный музей и библиотека. Подойдем к дому С. И. Щукина, где располагалась крупнейшая частная коллекция французской живописи. Задержимся у ГМИИ им. Пушкина — музея, в организации которого участвовали многие меценаты и коллекционеры. В нашем маршруте будут еще три великолепных особняка, которые я оставлю в секрете.

Жизнь коллекционеров и их собраний

Я открою вам истории, которые писались за стенами особняков и в светских салонах, погружу в атмосферу старой Москвы и дополню рассказы фотографиями и иллюстрациями. Например, вы узнаете:

Кто из коллекционеров и почему сделал свой дом доступным для посещения публики;

Какие коллекции московских собирателей сегодня оцениваются в 5-8 млрд евро;

Какой советский скульптор происходил из династии богатых рижских купцов-коллекционеров;

Почему Сергей Третьяков считался более знаменитым, чем его брат Павел;

Как случилось, что художник Матисс отказывался уезжать из московского особняка Сергея Щукина.

В итоге за время экскурсии вы поймете, какие коллекции и как сформировали основу собраний Третьяковской галереи, Пушкинского музея и Эрмитажа.

Кому подойдет экскурсия

Влюбленным в искусство, конечно!

Организационные детали

Экскурсия продлится 2,5-3 часа. По пути зайдем в очаровательное кафе.