Авторская экскурсия по трем смотровым крышам Москвы

Самая популярная экскурсия! На этой экскурсии мы не только знакомимся с центром Москвы, но и...

5
10 отзывов
Самая популярная экскурсия! На этой экскурсии мы не только знакомимся с центром Москвы, но и взбираемся на самые красивые смотровые площадки столицы! Мы посетим древний Высоко-Петровский монастырь, взберемся под самые колокола, посетим крышу Детского центрального магазина, а вишенкой на торте в нашей экскурсии станет смотровая Храма Христа Спасителя.
Авторская экскурсия по трем смотровым крышам Москвы
Авторская экскурсия по трем смотровым крышам Москвы
Авторская экскурсия по трем смотровым крышам Москвы
Авторская экскурсия по трем смотровым крышам Москвы
Авторская экскурсия по трем смотровым крышам Москвы
Авторская экскурсия по трем смотровым крышам Москвы

Что вы увидите 🤩

  • улица Петровка
  • Высоко-Петровский монастырь
  • Кузнецкий мост
  • ЦДМ
  • Театральная площадь
  • Александровский сад
  • улица Волхонка
  • Храм Христа Спасителя
Монастырь и ЦДМ
С колокольни древнего Высоко-Петровского монастыря на откроется вид на обширную территорию монастыря, улицу Петровка и Музей современного искусства. С крыши Детского центрального магазина видна вся центральная часть города. Отсюда можно полюбоваться районами Воробьёвых гор, Павелецким, Таганским, Курским и Красносельским. А если захочется посмотреть на что-то поближе, можно воспользоваться биноклем.
Вишенка нашей экскурсии
А в конце мы поднимемся на лифте на высоту 40 метров, на смотровую Храма Христа Спасителя. Отсюда открывается прекрасный вид на Кремль, Новый Арбат, Парк Горького и расположенный неподалеку Крымский мост, Поклонную гору, знаменитое высотное здание на Котельнической набережной, памятник Петру I и многое другое. Для лучшего осмотра площадка оборудована бинокулярами.

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человек
Взрослый
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Подъем на крыши
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем
Начало: Памятника Пушкина на Пушкинской площади
Завершение: Остоженка 3/14
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По субботам в 11:00

Алексей
Алексей
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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