Монастырь и ЦДМ

С колокольни древнего Высоко-Петровского монастыря на откроется вид на обширную территорию монастыря, улицу Петровка и Музей современного искусства. С крыши Детского центрального магазина видна вся центральная часть города. Отсюда можно полюбоваться районами Воробьёвых гор, Павелецким, Таганским, Курским и Красносельским. А если захочется посмотреть на что-то поближе, можно воспользоваться биноклем.

Вишенка нашей экскурсии

А в конце мы поднимемся на лифте на высоту 40 метров, на смотровую Храма Христа Спасителя. Отсюда открывается прекрасный вид на Кремль, Новый Арбат, Парк Горького и расположенный неподалеку Крымский мост, Поклонную гору, знаменитое высотное здание на Котельнической набережной, памятник Петру I и многое другое. Для лучшего осмотра площадка оборудована бинокулярами.