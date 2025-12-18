Экскурсия по самому центру Москвы — от Леонтьевского до Камергерского переулков — познакомит вас с творчеством человека, чье имя скрывает многослойную драму эпох и судеб. Вы откроете двери в мир,
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы увидите:
- дом, в котором К. Станиславский прожил последние годы жизни, и узнаете, почему именно в него переехал из особняка на Каретном ряду;
- театр, где состоялась премьера первых спектаклей Московского Художественного театра;
шедевр модерна, созданный архитектором Ф. Шехтелем на деньги предпринимателя и мецената С. Морозова для театра К. Станиславского и В. Немировича-Данченко; А еще узнаете, какие отношения у К. Станиславского были с А. П. Чеховом, какое отношение к МХТ имеет театр имени Е. Вахтангова, в каком театре в конце позапрошлого века каждую пятницу была премьера. Важная информация:.
Экскурсия продолжительная (около 2 часов) и пешеходная — подбирайте одежду и обувь по погоде.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом, в котором К. Станиславский прожил последние годы жизни
- Театр, где состоялась премьера первых спектаклей Московского Художественного театра
Что включено
- Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, Леонтьевский переулок, 6с1
Завершение: Около МХТ имени А.П. Чехова, Камергерский переулок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Экскурсия продолжительная (около 2 часов) и пешеходная - подбирайте одежду и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
