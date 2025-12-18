Во время экскурсии вы увидите:

дом, в котором К. Станиславский прожил последние годы жизни, и узнаете, почему именно в него переехал из особняка на Каретном ряду;

театр, где состоялась премьера первых спектаклей Московского Художественного театра;

шедевр модерна, созданный архитектором Ф. Шехтелем на деньги предпринимателя и мецената С. Морозова для театра К. Станиславского и В. Немировича-Данченко; А еще узнаете, какие отношения у К. Станиславского были с А. П. Чеховом, какое отношение к МХТ имеет театр имени Е. Вахтангова, в каком театре в конце позапрошлого века каждую пятницу была премьера. Важная информация:.

Экскурсия продолжительная (около 2 часов) и пешеходная — подбирайте одежду и обувь по погоде.