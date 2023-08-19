Что вас ожидает:

Во время путешествия мы побываем в церквях с оригинальной росписью, увидим древние строения, а под конец поездки посетим поразительный храм-исполин. Вы узнаете реальные истории об этих местах и их архитектурных особенностях, которые впечатляют своей уникальностью. А чтобы отдохнуть и насладиться прекрасным видом, мы организуем перерыв на чай из настоящего старинного самовара!

Присоединяйтесь к поездке в русскую глубинку на комфортной машине, где вы сможете окунуться в мир старины и насладиться неповторимой атмосферой прошлого.

Важная информация: