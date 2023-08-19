Экскурсия на машине из Москвы: посетите уникальные храмы Тверской области
Присоединяйтесь к нам в насыщенной однодневной экскурсии по заброшенным храмам Тверской области и откройте удивительный мир старины и истории! Опираясь на наш многолетний опыт, мы разработали идеальный маршрут, который позволит вам погрузиться в атмосферу прошлого и ощутить дух древности.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Древние храмы и церкви
- Усадьба Трубниковых
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Во время путешествия мы побываем в церквях с оригинальной росписью, увидим древние строения, а под конец поездки посетим поразительный храм-исполин. Вы узнаете реальные истории об этих местах и их архитектурных особенностях, которые впечатляют своей уникальностью. А чтобы отдохнуть и насладиться прекрасным видом, мы организуем перерыв на чай из настоящего старинного самовара!
Присоединяйтесь к поездке в русскую глубинку на комфортной машине, где вы сможете окунуться в мир старины и насладиться неповторимой атмосферой прошлого.
Важная информация:
- Экскурсия проходит в мини-группе (3 человека).
- Рекомендуем взять с собой перекус, о воде позаботимся мы.
- Если вы путешествуете с ребенком, пожалуйста, предупредите нас заранее, чтобы мы могли предоставить автокресло.
- Во время поездки мы не мусорим и ждем этого от вас.
- В соответствии с требованиями безопасности вам будут предоставлены каски.
По субботам и воскресеньям в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Чаепитие из старинного самовара
- Питьевая вода
- Что не входит
- Трансфер до/от места выезда на экскурсию
- Расходы на питание (обедаем в ближайших городах от места расположения достопримечательностей)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Москва, станция метро «Речной Вокзал»Завершение: г. Москва, станция метро «ВДНХ»
- Когда и сколько длится?
- Когда: По субботам и воскресеньям в 7:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
- Важная информация
- Рекомендуемая экипировка:
- Удобные брюки, обувь, ветровка, головной убор.
- Репеллент/спрей от комаров и клещей
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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