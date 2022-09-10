У меня особое отношение к рекам, живу я на берегу Москвы-реки и вижу ее каждый день из окна, даже сейчас, когда пишу это. Рассказать о городе мне захотелось тоже через речную тему. Так я задумала сделать экскурсию вдоль одной из краеугольных для Москвы рек, ныне подземной. И сделала! Ну а история самой юной из центральных улиц сама подсказала название и тему.

Описание

Что вас ожидает

Труба, речка, салаты, любовь, баня, деньги и ретро-понты, всё как мы любим;)

Вы узнаете о самой речке и о том, что и кто были на ее берегах уже позже. Я расскажу, как маялись с Неглинкой и незаконными сливами в нее, ужасным запахом, пересыханиями и потопами. Как сначала построили канал, а потом, после войны 1812 убрали под землю. Будет история трактира-ресторана Эрмитаж Люсьена Оливье с его легендарным салатом, а также история семьи Сандуновых, основателей бань, и Веры Фирсановой, соавтора Сандунов версии 2.0. Поговорим о конкурирующих с Сандунами Хлудовских банях, которые в какой-то момент даже смогли выйти вперед. А еще о том, как задворки барской усадьбы стали главным банком страны.

Организационные детали