Баня, водка, селёдка. Двести лет гламура над Неглинкой

Все мытарства с Неглинкой на маршруте по реке времени и амбиций

5
1 отзыв
У меня особое отношение к рекам, живу я на берегу Москвы-реки и вижу ее каждый день из окна, даже сейчас, когда пишу это. Рассказать о городе мне захотелось тоже через речную тему. Так я задумала сделать экскурсию вдоль одной из краеугольных для Москвы рек, ныне подземной. И сделала! Ну а история самой юной из центральных улиц сама подсказала название и тему.
Баня, водка, селёдка. Двести лет гламура над Неглинкой
Баня, водка, селёдка. Двести лет гламура над Неглинкой
Баня, водка, селёдка. Двести лет гламура над Неглинкой
Баня, водка, селёдка. Двести лет гламура над Неглинкой
Баня, водка, селёдка. Двести лет гламура над Неглинкой
Баня, водка, селёдка. Двести лет гламура над Неглинкой
Баня, водка, селёдка. Двести лет гламура над Неглинкой
Баня, водка, селёдка. Двести лет гламура над Неглинкой
Баня, водка, селёдка. Двести лет гламура над Неглинкой
Баня, водка, селёдка. Двести лет гламура над Неглинкой
Баня, водка, селёдка. Двести лет гламура над Неглинкой
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Описание

Что вас ожидает

Труба, речка, салаты, любовь, баня, деньги и ретро-понты, всё как мы любим;)

Вы узнаете о самой речке и о том, что и кто были на ее берегах уже позже. Я расскажу, как маялись с Неглинкой и незаконными сливами в нее, ужасным запахом, пересыханиями и потопами. Как сначала построили канал, а потом, после войны 1812 убрали под землю. Будет история трактира-ресторана Эрмитаж Люсьена Оливье с его легендарным салатом, а также история семьи Сандуновых, основателей бань, и Веры Фирсановой, соавтора Сандунов версии 2.0. Поговорим о конкурирующих с Сандунами Хлудовских банях, которые в какой-то момент даже смогли выйти вперед. А еще о том, как задворки барской усадьбы стали главным банком страны.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Маршрут легкий, дорога идет вниз, продолжительность примерно 1ч 45 минут

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
м. Трубная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Полина
10 сен 2022
Ходили с родителями на экскурсию, все очень понравилось, прекрасный экскурсовод, интересные истории и места, обязательно сходим с Татьяной ещё раз на другую 👍🏼👍🏼

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